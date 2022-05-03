Найди свой дом. Этой ночью часть Архангельска останется без водоснабжения

В ночь с 11 на 12 августа «РВК-Архангельск» проведет на сетях водопровода комплекс неотложных мероприятий по повышению надежности системы водоснабжения областного центра. Специалисты заменят изношенную запорную арматуру и несколько пожарных гидрантов.
В период с 22.00 часов 11 августа и до окончания работ будет отключена магистраль Ду-1000 в районе ул. Суворова — Набережной Северной Двины. Водоснабжение будет ограничено по следующим адресам: просп. Троицкий 137, ул. Суворова 2, 3, 5, 6, Наб. Сев. Двины 120, 121, 124, 125, 124, 125, ул. Комсомольская 4, а также в Соломбальском и Маймаксанском округах, кроме микрорайона Экономия.
«Сегодня ночью наши бригады выполнят важную часть работ — мы заменим задвижку, которая связана с «тысячником» на пересечении ул. Суворова и Набережной Северной Двины. Кроме того, с вынужденным отключением мы синхронизируем работы в Соломбальском округе, где вместо трех изношенных задвижек установим новые и заменим несколько пожарных гидрантов. Мы разработали график проведения работ таким образом, чтобы за одну ночь решить несколько важных задач, главная цель которых — повышение надёжности водоснабжения северных округов Архангельска», — рассказал начальник цеха «РВК-Архангельск» Геннадий Дорофеев.
«РВК-Архангельск» приносит извинения за временные неудобства и просит горожан создать необходимый запас воды. В свою очередь специалисты водоканала приложат все усилия, чтобы вернуть воду в дома горожан как можно раньше.