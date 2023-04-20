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В Архангельске завершается проверка пожарных гидрантов

В столице Поморья завершается весенняя проверка пожарных гидрантов. Специалисты «РВК-Архангельск» и Главного управления МЧС России по Архангельской области уже  обследовали более тысячи агрегатов. Проверки прошли в Соломбальском, Северном, Маймаксанском, Исакогорском округах, а также на Варавино-Фактории. Заканчивается ревизия объектов в Октябрьском округе, в самом разгаре работа в Ломоносовском округе и в Майской горке.

Проверки пожарных гидрантов обязательны и проходят дважды в год. В первую очередь комиссия проверяет наличие подъездных путей к источнику пожаротушения, визуальные указатели и соответствие их привязки к месту расположения устройства. Затем специалисты тщательно осматривают гидрант на предмет целостности предохранительной крышки и люка, исправности корпусной основы, герметичности соединения клапанов, легкости закрытия и открытия, а также его доступности.

«Подавляющее большинство гидрантов находятся в технически исправном состоянии и доступны для использования в случае возгорания. Особенно важна готовность устройств в летний период, когда действует повышенный класс пожароопасности. Поэтому мы и дальше будем уделять этому направлению работы особое внимание и завершим проверочные мероприятия 3 июля», – отметил директор по производству «РВК-Архангельск» Сергей Шваяков.

Всего на балансе «РВК-Архангельск» находится 1473 пожарных гидранта. По результатам проверки каждого устройства сотрудником МЧС составляется соответствующий акт о технической исправности агрегата. В случае выявления дефектов неисправности будут незамедлительно устранены специалистами предприятия. Также будут обновлены информационные таблички и указатели.


15 июнь 15:31 | : Экономика

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