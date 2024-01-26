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Архангельский бизнес стал более лоялен при приеме на работу

В рамках совместного исследования аналитики hh.ru и облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix эксперты проанализировали агрегированные обезличенные данные нескольких миллионов причин несостоявшегося трудоустройства, которые рекрутеры компаний самостоятельно указывали в системе Talantix в течение 2023 года, и сравнили их с показателями 2022 года. На основе данных был составлен рейтинг основных причин отказов в трудоустройстве в Архангельской области. 

Бизнес стал более гибким

Аналитика показывает, что архангельские работодатели стали на 68% меньше отказывать местным соискателям в работе. Основными причинами отказа со стороны компаний стало несоответствие квалификации и навыков кандидатам требованиям компании – по этой причине отказывали в работе каждому десятому кандидату (11%). Чаще всего по этой причине в регионе отказывают техническим специалистам, а также кандидатам в сфере образования. Причем по сравнению с 2022 годом доля компаний, которые отказывают в трудоустройстве по этой причине в регионе упала сразу на 32%. 

А вот со стороны кандидатов наблюдается изменение в поведении на рынке труда. Так, местные жители, ищущие работу, стали кратно чаще исчезать из поля зрения потенциальных работодателей, то есть переставали выходить на связь или даже не являться в первый рабочий день в новой компании. Гостинг (внезапное и беспричинное прекращение любой коммуникации) со стороны архангельских соискателей случался в каждом третьем случае трудоустройства за последний год (27%). 

Чаще всего с гостингом сталкивались работодатели из области здравоохранения и социальных услуг (18,0% отказов в трудоустройстве в этой отрасли связаны с таким поведением кандидатов), а также компании оптовой и розничной торговли (17,3%), девелоперы (16,5%), HoReCa (15,7%) и из ЖКХ (14,2%). 

Любопытно, что среди линейного и рабочего персонала гостинг наиболее распространен у автослесарей (35,8%), токарей (27,3%) и водителей (20,1%), среди белых воротничков и узких специалистов - у тестировщиков (28,3%), фармацевтов (20,3%) и страховых агентов (19,8%). А вот среди соискателей, претендующих на руководящие позиции, гостинг чаще других позволяют коммерческие директора (22,7%), финансовые директора (21,8%) и руководители проектов (14,6%). 

“Если компания регулярно сталкивается с гостингом или с отказами со стороны соискателя, то расходы на подбор персонала, по сути, вырастают в два раза, так как поиск приходится запускать заново. Но инвестиции в бренд работодателя могут нивелировать такие кейсы. Запрос на квалифицированный рабочий персонал постоянно растет, особенно в регионах, где сосредоточены производственные компании. У соискателей есть выбор – они рассматривают и оценивают разные вакансии как с точки зрения финансовых аспектов, так и с точки зрения ценностного предложения работодателя. Соискатели из числа производственного и рабочего персонала ценят высокий уровень компенсации и финансовую стабильность работодателя, гарантию занятости. В то же время, по данным одного из опросов hh.ru, для этой группы соискателей важны хорошие отношения с коллегами и профессиональное развитие. И когда заработные платы примерно одинаковы, для будущего трудоустройства соискатель выберет ту компанию, у которой сформирован доброжелательный, заботливый бренд работодателя”, - отмечает Марина Хадина, директор по развитию CRM-системы Talantix.

Кстати, такой фактор, как недостаточный уровень заработной платы, в 2023 году становился причиной отказа от трудоустройства только в 0,1% случаев — это на -1,9 п.п. ниже, чем в 2022 году. В то же время прочие условия работы (например, график, место, тип занятости и др.) повлияли на 16% отказов от оффера, что на 10% выше показателей предыдущего периода. Из-за возраста получили отказ 10% кандидатов, что на 4% меньше, чем в 2022. 


Доля от общего кол-ва причин отказов

Причина несостоявшегося трудоустройства

2022 год

2023 год

Возраст

14%

10%

Гостинг

14%

27%

Другое

11%

16%

Заказчик отказал

1%

0,4%

Зарплата

2%

0,1%

Кандидат отказался: не интересна компания или вакансия

7%

17%

Квалификация, навыки

43%

11%

Контрофер

1%

3%

Национальность

1%

0,2%

Условия работы (график, место, занятость)

6%

16%

 (фото с https://dzen.ru/a/Yq29NsvZGXhlsrST)

13 март 08:30 | : Экономика

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