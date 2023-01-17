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Большинство жителей Поморья стала волновать перспектива трудоустройства по специальности

Служба исследований hh.ru провела опрос среди соискателей из Архангельской области и выяснила, насколько сложно им найти работу в их профессиональной сфере.

Исследование показало, что 67% архангельских соискателей считают, что найти работу в их профессиональной сфере на данный момент сложно. Из них каждый четвёртый опрошенный (24%) заявил, что ему найти работу по профессии очень сложно, 42% видят проблемы с поиском, но не критичные. При этом  24% опрошенных в регионе, наоборот, считают, что проблем с поиском работы в их профессии нет или они крайне редки. Остальные затруднились ответить. 

В общероссийском рейтинге Архангельская область заняла 38 место по числу соискателей, которые ощущают проблемы с поиском работы и трудоустройством. На первом месте по числу таких проблемных соискателей оказались Калужская область (81% негативных ответов) и Бурятия (81%), на втором – Липецкая область (79%), на третьем – Астрахань (76%). Москва в данном рейтинге на 11 месте. 

В разрезе профессий: наибольшие проблемы во время поиска новой работы сейчас испытывают представители сферы консалтинга и стратегического планирования (88% признались, что видят проблемы с трудоустройством), работники сферы искусства и масс-медиа (85% негативных ответов), юристы (82%) и топ-менеджеры (82%). 

Меньше других сталкиваются с трудностями, когда ищут работу или подработку, представители сферы продаж (32% положительных ответов), врачи и другие работники медицинской сферы (29%), представители сферы ретейла (29%), добычи сырья (28%), а также производственные рабочие (26%). 

Ещё один важный момент рынка труда: по каким причинам чаще всего россиянам отказывали в трудоустройстве за последний год. Совместное *исследование по данной теме провели аналитики hh.ru и  Talantix. Выяснилось, что гостинг (когда кандидат получил оффер, но после этого не выходит на связь или же попросту не пришёл в первый рабочий день) стал второй по популярности причиной несостоявшегося трудоустройства в 2022 году. Для сравнения, гостинг встречался в 2021 году гораздо реже: тогда он был лишь пятой по популярности причиной несостоявшегося трудоустройства. 

Лидирующей причиной почему работодатели отказывали кандидатам в трудоустройстве в 2022 году стало несоответствие навыкам и квалификационным требованиям, указанным в вакансии (58% от общего числа всех причин отказов, плюс 5 пп. к 2021 году). Наиболее распространены отказы по этой причине в сфере добычи сырья (74% отказов), ИТ и телекома (70%), а также ЖКХ (75%). Реже получить отказ по данной причине можно от работодателя в сферах торговли и строительства (по 44%).

Кроме того, соискатели всё больше обращают внимание на условия работы (график, место или тип занятости). Каждый десятый отказ соискателей от трудоустройства происходит именно по этой причине. И это в 2,2 раза больше, чем по причине несоответствия зарплаты.


04 апрель 08:27 | : Экономика

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