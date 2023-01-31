Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Женщины Архангельской области активней мужчин ищут работу

Аналитики hh.ru выяснили, что больше половины резюме (51% от всего объема в регионе) принадлежит женщинам Архангельской области. Кроме того, каждая четвёртая соискательница в области претендует на зарплату до 60 000 руб.  В топ-3 профессий, наиболее востребованных среди женщин в Архангельской области, вошли продавец-консультант, администратор и менеджер по продажам.

 За последние 1,5 месяца соискатели в Архангельской области разместили или обновили более 12 700 резюме. Из больше половины резюме принадлежат женщинам. Чаще других работу искали местные жительницы в возрасте от 18 до 30 лет (30%) и 30-40 лет (24%). Меньше всего резюме разместили женщины предпенсионного возраста – более 55 лет (лишь 4%). 

 Самыми популярными среди соискательниц стали должности продавца-консультанта (8%), администратора (8%) и менеджера по продажам (7%). При этом женщины Архангельской области также интересуются такими профессиями как тестировщик, курьер, инженер ПТО, программист, диспетчер, дата-саентист, геолог, полицейский, охранник, разнорабочий, маляр, машинист, метролог, маляр, бортпроводник, оператор станков, прораб, слесарь и другие. На данные профессии приходится порядка 10% резюме от местных соискательниц.  

 Больше трети соискательниц из Архангельской области имеют высшее образование (34%), каждая третья (30%) – средне-специальное образование. Чаще всего ищут работу соискательницы с опытом работы более 6 лет (42%). При этом молодые архангельские специалистки тоже активны – каждое третье резюме размещено соискательницами без опыта (32%). Абсолютное большинство женщин рассматривают работу с полной занятостью (89%). 

 Наиболее распространенные зарплатные ожидания среди жительниц Архангельской области - до 40 000 рублей – такую зарплату запрашивает каждая третья соискательница в регионе. На зарплату до 60 000 рублей претендует каждая четвёртая жительница Архангельской области (23% женщин). На зарплату больше 60 000 рублей рассчитывают всего 7% соискательниц. 

(https://www.rabota-v-kaliningrade.ru/gde-najti-rabotu-sovety-po-pravilnomu-poisku/

08 март 08:19 | : Экономика

Главные новости


У кого в Северодвинске есть совесть?
Тараканище

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2023 (83)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)


Деньги


все материалы
«    Март 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20