Женщины Архангельской области активней мужчин ищут работу

Аналитики hh.ru выяснили, что больше половины резюме (51% от всего объема в регионе) принадлежит женщинам Архангельской области. Кроме того, каждая четвёртая соискательница в области претендует на зарплату до 60 000 руб. В топ-3 профессий, наиболее востребованных среди женщин в Архангельской области, вошли продавец-консультант, администратор и менеджер по продажам.

За последние 1,5 месяца соискатели в Архангельской области разместили или обновили более 12 700 резюме. Из больше половины резюме принадлежат женщинам. Чаще других работу искали местные жительницы в возрасте от 18 до 30 лет (30%) и 30-40 лет (24%). Меньше всего резюме разместили женщины предпенсионного возраста – более 55 лет (лишь 4%).

Самыми популярными среди соискательниц стали должности продавца-консультанта (8%), администратора (8%) и менеджера по продажам (7%). При этом женщины Архангельской области также интересуются такими профессиями как тестировщик, курьер, инженер ПТО, программист, диспетчер, дата-саентист, геолог, полицейский, охранник, разнорабочий, маляр, машинист, метролог, маляр, бортпроводник, оператор станков, прораб, слесарь и другие. На данные профессии приходится порядка 10% резюме от местных соискательниц.

Больше трети соискательниц из Архангельской области имеют высшее образование (34%), каждая третья (30%) – средне-специальное образование. Чаще всего ищут работу соискательницы с опытом работы более 6 лет (42%). При этом молодые архангельские специалистки тоже активны – каждое третье резюме размещено соискательницами без опыта (32%). Абсолютное большинство женщин рассматривают работу с полной занятостью (89%).

Наиболее распространенные зарплатные ожидания среди жительниц Архангельской области - до 40 000 рублей – такую зарплату запрашивает каждая третья соискательница в регионе. На зарплату до 60 000 рублей претендует каждая четвёртая жительница Архангельской области (23% женщин). На зарплату больше 60 000 рублей рассчитывают всего 7% соискательниц.

(https://www.rabota-v-kaliningrade.ru/gde-najti-rabotu-sovety-po-pravilnomu-poisku/)