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Компания «Рико» начала предварительный набор водителей в Северодвинске

Причем начала нетривиальным способом – предложила потенциальным соискателям заключить «договор о намерениях».

Солидно, как в бизнесе. Подобного старожилы не припомнят.

Приятные моменты. Подпись в договоре будет сопровождена авансом в размере 8000 тысяч рублей в счёт выплаты будущей зарплаты. Договор намерения гарантирует трудоустройство по окончанию действующего трудового договора.

Напомним, по договору с администрацией Северодвинска московская компания «Рико» начнет свою работу в городе корабелов с 1 июля текущего года. Вот, что глава города Игорь Арсентьев ответил на вопрос главного редактор «Руснорда» - почему выбор пал не на местного перевозчика:

- Местные не оправдали доверия, в отношении них негатива тоже было много. Вспомните скандалы с высадкой детей из автобусов. А все хотят хорошо и комфортно ездить и всё равно, от чьей фирмы автобусы их везут. К новому требования по комфорту, регулярности рейсов и безопасности повышены по сравнению с прошлыми контрактами. Что касается повышения цен на проезд, из городского бюджета пойдёт 77 млн. компенсации.

15 февраль 12:55 | : Экономика

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