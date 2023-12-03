«Когда пишете в ВК, вы разговариваете со мной». Один на один с Арсентьевым

20 декабря 2022 год Игорь Валентинович Арсентьев вступил в должность главы муниципального образования «Северодвинск». (из газет)

После 30-ти каждый календарный год пролетает молнией, не успел оливье со стола убрать – опять ёлку наряжать. Особенно у активных людей. У политиков, тем паче.

Год назад (без малого) мой собеседник признался, что самая сложная для него задача на начальном этапе руководства особым городом – понять ментальность северодвинцев, она тоже особая. Что вполне логично – город изначально создавался под государственные задачи, считался самым чистым в СССР, имел статус «закрытого», отсюда снабжение остальным на зависть. Потом наступили сложные времена и этап возрождения.

Кто-то считает это ощущение собственной «особости» гонором. На самом деле, её истоки в самоуважении.

- Ну и как, спрашиваю, - получилось понять ментальность?

- Я думаю, да. Здесь люди, кто всё пережил и остался, по-особому любят свой город. Они для себя самые лучшие, интеллектуальные, ведь абы кому не доверят выполнять важнейший госзаказ. Отсюда и повышенные требования к власти: мы – вам, вы – нам.

В тот раз мы говорили о запросе северодвинцев на смену команды управленцев, «засидевшихся» со времён бывших градоначальников. Однако масштабной чистки чиновничьих рядов лично я не заметил, всё проходило в рабочем порядке без громких информационных скандалов. Интересуюсь, как удалось обойтись без кадровой революции.

- Это только на первый взгляд. Профильные замы поменялись все. В этом была насущная необходимость… городское хозяйство хромало на обе ноги и до сих пор не доведено до нормального состояния. Да, пришлось приглашать иногородних специалистов, но, что называется, не от хорошей жизни. Опять специфика Северодвинска, у нас хорошие кадры «вымывают» местные оборонные предприятия – там и зарплаты выше, и социальный пакет толще. Объективная реальность. Но в горожанах изначально заложена исполнительская дисциплина, она выше, чем где-нибудь.

- Ваши планёрки с разносом проштрафившихся чиновников уже стали притчей во языцах, их ждут, как шоу, как публичную порку на площади. Некоторые видят в этом элемент популизма…

- Я с самого начала дал всем сотрудникам посыл на качество работы, предупредил, что буду строго спрашивать. И да, мне говорят, в том числе ветераны госслужбы – нельзя так прилюдно пороть свою команду. Но я не порю, а призываю людей к совести. На планёрках присутствуют в обязательном порядке представители УК, ресурсоснабжающих компаний, им тоже прилетает. Планёрка – это не только планы, но и разбор полётов. Как ещё реагировать, когда в самые морозы в городе пропадает тепло?! Хотя бы честно предупреждать людей об отключениях. Да, была авария на ТЭЦ-1, внештатная ситуация, её ещё предстоит проанализировать.

- А как же разговоры, что у ТГК-2 с Северодвинском отношения лучше, чем с Архангельском, мне наши городские депутаты жаловались.

- Как видите…

И тут я задал вопрос по самой шумной в соцсетях новости последних двух месяцев – муниципальный контракт на пассажирские перевозки получила компания «Рико», та самая, к которой отношение в Архангельске, мягко говоря, не очень. То есть, изначально подставляться под критику… а стоило ли?

- Я сам разделяю эти опасения, - вздохнул глава города. – И северодвинцев понимаю, им трудно расставаться с привычкой, что их обслуживают местные компании, тоже часть менталитета. Но совсем не факт, что «Рико» будет плохо работать, тем более, что за рулём будут сидеть местные водители, кондукторы тоже. Да-да, такова реальность – Ягры остаются территорией, где присутствие граждан иностранных государств ограничено и регламентировано.

- Но почему, всё-таки, не местные перевозчики?

- Местные не оправдали доверия, в отношении них негатива тоже было много. Вспомните скандалы с высадкой детей из автобусов. А все хотят хорошо и комфортно ездить и всё равно, от чьей фирмы автобусы их везут. К тому же «Рико» приступает к работе только с 1 июля 2024-го, до этого работают старые перевозчики. К новому требования по комфорту, регулярности рейсов и безопасности повышены по сравнению с прошлыми контрактами. Что касается повышения цен на проезд, из городского бюджета пойдёт 77 млн. компенсации.

А что, если возродить муниципальное транспортное предприятие, и город будет им управлять, предлагаю я, ибо много читал об успешных экспериментах в других регионах. Арсентьев вздыхает – он сам за такой выход, если бы было, что возрождать, ту же базу. Начать такое дело с нуля для города просто нереально.

Переходим к приятному.

- Самое значимое лично для вас событие прошедшего года (визит Путина не трогаем, о нём отдельно)?

- Празднование юбилея Северодвинска, - даже не задумываясь отвечает Арсентьев. – На открытии стелы «Город трудовой доблести» три местных Героя Соцтруда передавали знамя молодым работникам оборонки… это, знаете ли, до мурашек. Мне повезло – первый год и попасть на такое событие.

- Теперь о неудаче года.

Мрачнеет.

- Мы до сих пор не можем обеспечить многодетные семьи землёй, на которую они могут претендовать по закону. В Северодвинске таких семей две тысячи. Причин много, есть объективные… но груз остаётся грузом.

Для передышки захотелось лирики.

- Арсентьев, наверное, самый активный пользователь соцсетей из действующих глав. Неужели всё сам?

- Как на духу – на своей персональной страничке я сам размещаю новости, пресс-служба иногда помогает готовить тексты для скорости публикации. Отвечаю только сам.

- То есть, прямой контакт и обратная связь?

- Именно. За слова, написанные от моего имени, я отвечают сам.

Переходим к главному. Событию. Захожу с козырей.

- За сколько дней вы узнали о приезде президента?

- Отвечу обтекаемо – мы готовились к визиту Владимира Владимировича…

- Вас ему представили?

- Не было повода, меня и рядом не было. Путин ведь целенаправленно приезжал на «Севмаш», а не в Северодвинск. В этом Архангельску повезло больше. Но событие всё равно грандиозное в информационном спектре. Когда Владимир Владимирович через несколько дней посетил стенд Архангельской области на ВДНХ, его первые слова были о подводных атомных лодках и где их строят. Да, пиар нашему городу… но что в этом плохого? Он оценил значение Северодвинска через выполняемые его населением задачи. Горожанам должно быть приятно.

- Ваши отношения с оборонными предприятиями выстроены? Человеческий фактор никто не отменял…

- Они понятны, контакт с руководством налажен. Работаем, по-другому и не может быть в таком особом городе.

Поговорили за СВО.

- Вот с этим в Северодвинске проблем нет, опять же из-за его особости. Без всякой мобилизации люди сами шли в военкоматы, добровольцами, заключали контракты, по-всякому. А ещё здесь очень активные общественники, волонтёры, это я о сборе гуманитарной помощи.

И тут я вспомнил о нашей договорённости приехать в Северодвинск и лично протестировать на своей инвалидной коляске доступную среду. Ведь из зоны боёв люди иногда возвращаются не на своих ногах. Я виноват, что откладывал, по разным обстоятельствам. Но следующей весной обязательно. Не смутит ли это градоначальника, который обещал лично сопровождать? Вздыхает.

- Я не уверен за город в плане такой доступности… но договор есть договор. К слову, наши общественники очень внимательно следят за этой темой и не стесняются тыкать носом администрацию в проблемные места.

Собираемся прощаться.

- Что ждёте от нового года?

- То, что мы сделаем не меньше, чем в этом. Исправим допущенные ошибки. Наконец-то наладим пешеходную структуру, к ней много претензий. Ещё одна моя мечта на краткосрочный период - привести в надлежащие состояние набережную Зрячего на Яграх.

- Что пожелаете северодвинцам к празднику?

- Также беззаветно любить свой город. И благодарю за помощь как словом, критикой, так и делом.

Впечатление автора от встречи: Арсентьев не забронзовел. Также прост в общении и лёгок на подъём. Пусть таким и остаётся.

Леонид Черток

(фото со странички Арсентьева в ВК… автор неизвестен)