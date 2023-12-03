Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

«Когда пишете в ВК, вы разговариваете со мной». Один на один с Арсентьевым

20 декабря 2022 год Игорь Валентинович Арсентьев вступил в должность главы муниципального образования «Северодвинск». (из газет)

После 30-ти каждый календарный год пролетает молнией, не успел оливье со стола убрать – опять ёлку наряжать. Особенно у активных людей. У политиков, тем паче. 

Год назад (без малого) мой собеседник признался, что самая сложная для него задача на начальном этапе руководства особым городом – понять ментальность северодвинцев, она тоже особая. Что вполне логично – город изначально создавался под государственные задачи, считался самым чистым в СССР, имел статус «закрытого», отсюда снабжение остальным на зависть. Потом наступили сложные времена и этап возрождения.

Кто-то считает это ощущение собственной «особости» гонором. На самом деле, её истоки в самоуважении.

- Ну и как, спрашиваю, - получилось понять ментальность?

- Я думаю, да. Здесь люди, кто всё пережил и остался, по-особому любят свой город. Они для себя самые лучшие, интеллектуальные, ведь абы кому не доверят выполнять важнейший госзаказ. Отсюда и повышенные требования к власти: мы – вам, вы – нам.

В тот раз мы говорили о запросе северодвинцев на смену команды управленцев, «засидевшихся» со времён бывших градоначальников. Однако масштабной чистки чиновничьих рядов лично я не заметил, всё проходило в рабочем порядке без громких информационных скандалов. Интересуюсь, как удалось обойтись без кадровой революции.

- Это только на первый взгляд. Профильные замы поменялись все. В этом была насущная необходимость… городское хозяйство хромало на обе ноги и до сих пор не доведено до нормального состояния. Да, пришлось приглашать иногородних специалистов, но, что называется, не от хорошей жизни. Опять специфика Северодвинска, у нас хорошие кадры «вымывают» местные оборонные предприятия – там и зарплаты выше, и социальный пакет толще. Объективная реальность. Но в горожанах изначально заложена исполнительская дисциплина, она выше, чем где-нибудь.

- Ваши планёрки с разносом проштрафившихся чиновников уже стали притчей во языцах, их ждут, как шоу, как публичную порку на площади. Некоторые видят в этом элемент популизма…

- Я с самого начала дал всем сотрудникам посыл на качество работы, предупредил, что буду строго спрашивать. И да, мне говорят, в том числе ветераны госслужбы – нельзя так прилюдно пороть свою команду. Но я не порю, а призываю людей к совести. На планёрках присутствуют в обязательном порядке представители УК, ресурсоснабжающих компаний, им тоже прилетает. Планёрка – это не только планы, но и разбор полётов. Как ещё реагировать, когда в самые морозы в городе пропадает тепло?! Хотя бы честно предупреждать людей об отключениях. Да, была авария на ТЭЦ-1, внештатная ситуация, её ещё предстоит проанализировать.

- А как же разговоры, что у ТГК-2 с Северодвинском отношения лучше, чем с Архангельском, мне наши городские депутаты жаловались.

- Как видите…

И тут я задал вопрос по самой шумной в соцсетях новости последних двух месяцев – муниципальный контракт на пассажирские перевозки получила компания «Рико», та самая, к которой отношение в Архангельске, мягко говоря, не очень. То есть, изначально подставляться под критику… а стоило ли?

- Я сам разделяю эти опасения, - вздохнул глава города. – И северодвинцев понимаю, им трудно расставаться с привычкой, что их обслуживают местные компании, тоже часть менталитета. Но совсем не факт, что «Рико» будет плохо работать, тем более, что за рулём будут сидеть местные водители, кондукторы тоже. Да-да, такова реальность – Ягры остаются территорией, где присутствие граждан иностранных государств ограничено и регламентировано.

- Но почему, всё-таки, не местные перевозчики?

- Местные не оправдали доверия, в отношении них негатива тоже было много. Вспомните скандалы с высадкой детей из автобусов. А все хотят хорошо и комфортно ездить и всё равно, от чьей фирмы автобусы их везут. К тому же «Рико» приступает к работе только с 1 июля 2024-го, до этого работают старые перевозчики. К новому требования по комфорту, регулярности рейсов и безопасности повышены по сравнению с прошлыми контрактами. Что касается повышения цен на проезд, из городского бюджета пойдёт 77 млн. компенсации.

А что, если возродить муниципальное транспортное предприятие, и город будет им управлять, предлагаю я, ибо много читал об успешных экспериментах в других регионах. Арсентьев вздыхает – он сам за такой выход, если бы было, что возрождать, ту же базу. Начать такое дело с нуля для города просто нереально.

Переходим к приятному.

- Самое значимое лично для вас событие прошедшего года (визит Путина не трогаем, о нём отдельно)?

- Празднование юбилея Северодвинска, - даже не задумываясь отвечает Арсентьев. – На открытии стелы «Город трудовой доблести» три местных Героя Соцтруда передавали знамя молодым работникам оборонки… это, знаете ли, до мурашек. Мне повезло – первый год и попасть на такое событие.

- Теперь о неудаче года.

Мрачнеет.

- Мы до сих пор не можем обеспечить многодетные семьи землёй, на которую они могут претендовать по закону. В Северодвинске таких семей две тысячи. Причин много, есть объективные… но груз остаётся грузом.

Для передышки захотелось лирики.

- Арсентьев, наверное, самый активный пользователь соцсетей из действующих глав. Неужели всё сам?

- Как на духу – на своей персональной страничке я сам размещаю новости, пресс-служба иногда помогает готовить тексты для скорости публикации. Отвечаю только сам.

- То есть, прямой контакт и обратная связь?

- Именно. За слова, написанные от моего имени, я отвечают сам.

Переходим к главному. Событию. Захожу с козырей.

- За сколько дней вы узнали о приезде президента?

- Отвечу обтекаемо – мы готовились к визиту Владимира Владимировича…

- Вас ему представили?

- Не было повода, меня и рядом не было. Путин ведь целенаправленно приезжал на «Севмаш», а не в Северодвинск. В этом Архангельску повезло больше. Но событие всё равно грандиозное в информационном спектре. Когда Владимир Владимирович через несколько дней посетил стенд Архангельской области на ВДНХ, его первые слова были о подводных атомных лодках и где их строят. Да, пиар нашему городу… но что в этом плохого? Он оценил значение Северодвинска через выполняемые его населением задачи. Горожанам должно быть приятно.

- Ваши отношения с оборонными предприятиями выстроены? Человеческий фактор никто не отменял…

- Они понятны, контакт с руководством налажен. Работаем, по-другому и не может быть в таком особом городе.

Поговорили за СВО.

- Вот с этим в Северодвинске проблем нет, опять же из-за его особости. Без всякой мобилизации люди сами шли в военкоматы, добровольцами, заключали контракты, по-всякому. А ещё здесь очень активные общественники, волонтёры, это я о сборе гуманитарной помощи.

И тут я вспомнил о нашей договорённости приехать в Северодвинск и лично протестировать на своей инвалидной коляске доступную среду. Ведь из зоны боёв люди иногда возвращаются не на своих ногах. Я виноват, что откладывал, по разным обстоятельствам. Но следующей весной обязательно. Не смутит ли это градоначальника, который обещал лично сопровождать? Вздыхает.

- Я не уверен за город в плане такой доступности… но договор есть договор. К слову, наши общественники очень внимательно следят за этой темой и не стесняются тыкать носом администрацию в проблемные места.

Собираемся прощаться.

- Что ждёте от нового года?

- То, что мы сделаем не меньше, чем в этом. Исправим допущенные ошибки. Наконец-то наладим пешеходную структуру, к ней много претензий. Ещё одна моя мечта на краткосрочный период - привести в надлежащие состояние набережную Зрячего на Яграх.

- Что пожелаете северодвинцам к празднику?

- Также беззаветно любить свой город. И благодарю за помощь как словом, критикой, так и делом.

Впечатление автора от встречи: Арсентьев не забронзовел. Также прост в общении и лёгок на подъём. Пусть таким и остаётся.

Леонид Черток

(фото со странички Арсентьева в ВК… автор неизвестен) 

20 декабрь 18:39 | : Горячая тема / Политика

Главные новости


Георгий Гудим-Левкович: «Смотрю на жизнь распахнутыми глазами»
Рато-Наволок

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2023 (209)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20