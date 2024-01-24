"Охотники за головами" представили лучшие вакансии в Архангельск за январь

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал 34 000 вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек: Великом Новгороде, Владимире, Архангельске, Белгороде, Благовещенске, Брянске, Вологде, Иваново, Калининграде, Комсомольске-на-Амуре, Калуге, Курске, Мурманске, Нижневартовске — и отобрал самые высокооплачиваемые предложения января. Не упустите шанс получить работу, о которой многие могут только мечтать!

Архангельск

(картинка с https://sn-news.ru)