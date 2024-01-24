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"Охотники за головами" представили лучшие вакансии в Архангельск за январь

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал 34 000 вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек: Великом Новгороде, Владимире, Архангельске, Белгороде, Благовещенске, Брянске, Вологде, Иваново, Калининграде, Комсомольске-на-Амуре, Калуге, Курске, Мурманске, Нижневартовске — и отобрал самые высокооплачиваемые предложения января. Не упустите шанс получить работу, о которой многие могут только мечтать!

Архангельск 

Должность 

Предлагаемая зарплата

1

Менеджер по продажам В2В 

112 000 руб.

2

Руководитель торгового сектора 

от 92 400 руб.

3

Водитель-курьер 

от 80 000 руб.

4

Директор магазина 

78 200 — 89 990 руб.

5

Сварщик 

от 60 000 руб.

(картинка с https://sn-news.ru

30 январь 10:19 | : Экономика

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