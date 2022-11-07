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Без розовых очков. Жители СЗФО оценивают 2023 год

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснила, какие прогнозы дают жители из регионов СЗФО на 2023 год с точки зрения трудоустройства и карьеры.

Опрос показал, что лишь 17% респондентов из СЗФО настроены весьма оптимистично и дают позитивный прогноз своему положению на рынке труда в 2023 году. 13% предполагают, что их положение будет стабильным – не ухудшится, но и не улучшится. 59% придерживаются пессимистичных взглядов и негативно оценивают свои карьерные перспективы на 2023 год. Остальные затруднились ответить. 

Отметим, что жители регионов СЗФО по уровню негативных оценок в 2023 году находятся на 1 месте по стране. Самыми пессимистичными в СЗФО оказались жители Ленобласти – там 58% респондентов прогнозируют, что у них могут быть проблемы с работой и карьерным развитием в 2023 году. Наиболее комфортно с точки зрения карьеры и состояния на рынке труда ощущают себя жители Дальнего Востока – там лишь 45% прогнозируют плохое развитие событий в карьерном плане. 

В свою очередь в разрезе профессий и сфер позитивных взглядов на карьеру в 2023 году чаще всех придерживаются работники сферы безопасности (31%), производства и сельского хозяйства (28%), а также специалисты по управлению персоналом (27%). 

Негативные настроения преобладают среди работников искусства и медиа (69%), науки и образования (60%), а также среди высшего менеджмента и маркетологов (по 59%).  

В стабильности своего положения на рынке труда в 2023 году наиболее уверены представители сферы добычи сырья (28%). 

Примечательно и то, что мужчины на 4% чаще, чем женщины оценивают своё положение на рынке труда в 2023 году как негативное. Наиболее негативные оценки на 2023 год дают молодые респонденты в возрасте от 18 до 24 лет, а также зрелые соискатели 55 лет и старше.  

06 январь 09:38 | : Экономика

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