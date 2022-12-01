Зарплата растет медленно. Итоги года на рынке труда Архангельской области

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос и выяснила, происходили ли в 2022 году сокращения персонала и как изменились заработные платы трудящихся.
Заработные платы
В 2022 году заработная плата выросла в целом у 15% россиян, а в Архангельской области у 10% местных жителей. Наибольшая доля тех, у кого произошел рост доходов, наблюдается у 26% представителей сферы «Добыча сырья», 25% специалистов по закупкам, 22% производственных специалистов, 21% ИТ-специалистов и 20% банковских служащих – в этих сферах оказалось больше всего респондентов с повышением зарплаты.
Также в целом по России еще 22% опрошенных рассказали о падении доходов, отдельно в Архангельской области доходы сократились у 23% местных жителей. В профессиональном разрезе на уменьшение заработной платы чаще всего сетуют в сферах «Автомобильный бизнес» (35%), «Консультирование» и «Продажи» (по 31%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (30%), а также «Медицина, фармацевтика» и «Маркетинг, реклама, PR» (по 29%).
У 40% опрошенных в Архангельской области заработная плата в 2022 году осталась без изменений, остальные затруднились дать однозначную оценку либо столкнулись с сокращением и как следствие уменьшением доходов.
Сокращения сотрудников
На вопрос о том, происходили ли в их компании сокращения сотрудников 2022 году, каждый второй респондент (50%) в целом по стране ответил отрицательно. В Архангельской области об отсутствии сокращений в своих компаниях заявили 53% опрошенных.
О сохранении штата компании рассказали 65% представителей профессиональной сферы «Закупки», 63% юристов, 61% медиков и фармацевтов, 60% работников науки и образования, а также 54% госслужащих.
Еще 15% трудящихся в Архангельской области сообщили, что у них на работе были выборочные сокращения (чаще всего такой ответ давали в сфере добычи сырья, производства и высшего менеджмента – по 34%). 21% считают, что в 2022 году в их компании сократили многих работников (чаще всего такая позиция встречается среди маркетологов и административного персонала – по 24%). Остальные затруднились ответить.