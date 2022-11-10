РВК-Архангельск завершил ремонтные работы на ул. Терёхина

Специалисты «РВК-Архангельск» 12 января завершили ремонтно-восстановительные работы на водопроводной линии в районе дома № 6 по улице Терёхина в Соломбальском округе.
Напомним, 9 января при обследовании сетей было выявлено повреждение на участке магистрального трубопровода диаметром 500 мм, который обеспечивает водой значительную часть Соломбальского округа. Первоначально работы были запланированы на 10 января, но из-за сильных морозов они были перенесены на 12 января. Важно отметить, что утечка была локализована, а потребители обеспечены централизованным водоснабжением.
«Чтобы исключить промерзание водопроводных сетей деревянных домов Соломбальского округа, работы по устранению повреждения были перенесены на два дня. В четверг погодные условия значительно улучшились - температура составила минус 5 градусов, что позволило нам провести необходимые ремонтные работы, без риска заморозить коммуникации деревянного жилфонда», — отметил директор по производству «РВК-Архангельск» Сергей Шваяков.
Cовместно с ГИБДД было организовано перемещение частного автотранспорта, который был припаркован на участке проводимых работ. Бригада водоканала при помощи спецтехники очистила наледь, после чего были проведены необходимые земляные работы. К 16:00 часам 12 января работы по восстановлению целостности трубопровода были завершены и началось заполнение системы водой. К 18:00 часам жители Соломбальского округа были обеспечены водой в полном объеме.