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РВК-Архангельск: все стратегические задачи 2022 года выполнены

В этом году «РВК-Архангельск» реализовал ряд важных проектов по повышению качества водоснабжения в ряде городских округов. Завершено строительство нового трубопровода диаметром 500 мм вдоль Талажского шоссе протяженностью 3,5 км, который соединил центральные очистные сооружения воды с Северным округом, а также посёлком Талаги и микрорайоном аэропорта «Архангельск». Плановые испытания прошли успешно и сегодня более 30 тысяч абонентов круглосуточно обеспечены водоснабжением с нормативными параметрами давления. 

Строительство водовода под руслом реки Соломбалка позволило улучшить качество водоснабжения жителей Кемского посёлка. Две ветки сетей диаметром 160 мм обеспечат стабильную работу системы водоснабжения в осенне-зимний период 2022-2023 гг. и решить давнюю проблему с перемерзанием трубопровода. Успешно реализован проект в посёлке Уйма Приморского района по прокладке нового водовода через реку Юрос. За двое суток специалисты пробурили участок грунта под рекой и смонтировали новый дюкерный переход диаметром 250 мм, соединив его с действующим водопроводом. 

В сфере водоотведения масштабное обновление затронуло центральные очистные сооружения канализации (ЦОСК). В начале года был запущен третий вторичный отстойник, а осенью в промышленную эксплуатацию введен новый элемент первичной очистки сточных вод. Работа по реконструкции остальных объектов комплекса очистных сооружений продолжается.

«В настоящее время почти все инженерные изыскания по проекту модернизации и реконструкции ЦОСК завершены. Одновременно идет процесс согласования технических решений. В 2024 году мы будем готовы приступить к строительно-монтажным работам. После завершения всего комплекса мероприятий мы получим полный цикл современный очистки стоков на ЦОСК, включающий 4 первичных и 5 вторичных отстойников, новые аэротенки и другие инженерные сооружения. Технические мероприятия направлены на достижения целевых показателей качества, надежности, энергоэффективности, очистки сточных вод до нормативных требований и на создание комплекса возобновляемой энергетики», — рассказал директор по капитальному строительству «РВК-Архангельск» Александр Бараев.

Кроме того, в 2022 году была завершена перекладка напорного канализационного коллектора от улицы Ленина вдоль Окружного шоссе длиной более 8 км. Был обновлен важный участок канализационного коллектора в Маймаксе. Под рекой Долгая Щель на глубине 6 метров методом ГНБ проложен новый дюкер — трубопровод диаметром 250 мм. Теперь все стоки из посёлка Экономия транспортируются под рекой, а ржавые трубы демонтированы.

«Несмотря на все трудности и вызовы, мы успешно решили поставленные перед нами задачи, и выполнили все намеченные планы этого года. В новом мы году продолжим реализацию проектов по строительству кольцевого водовода, по прокладке нового трубопровода в Маймаксе, перекладке сетей водоснабжения и водоотведения в городских округах. Работы в 2023 году предстоит много и мы к ней готовы», — подчеркнул генеральный директор «РВК-Архангельск» Андрей Поташев. 

28 декабрь 16:29 | : Экономика

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