Новую ВПП аэропорта "Архангельск" проверили на безопасность

Новую взлетно-посадочную полосу после реконструкции проверили на безопасность и качество. На протяжении 40 часов специальная аэролаборатория сканировала объект реконструкции и установленное новое оборудование, анализировала полученные данные.

Воздушное судно-лаборатория – так на языке специалистов называется эталонное воздушное судно, оборудованное аппаратурой лётного контроля. С помощью него специализированная организация «Лётные проверки и системы» проверяет наземные средства радиотехнического обеспечения полетов, авиационной электросвязи и систем светосигнального оборудования.

Аэролаборатория и специалисты прибыли в регион 14 ноября. Новую взлетно-посадочную полосу и оборудование тестировали ежедневно. Только на летную проверку было предусмотрено около 40 часов. С помощью аппаратуры летного контроля можно проанализировать излучаемые в пространство сигналы и оценить точность функционирования каждого наземного средства радиотехнического обеспечения полетов, светосигнального оборудования и авиационной электросвязи.

- Проведение данных проверок является обязательным условием аэронавигационного обеспечения. Это обязательный этап работ, выполняемый при сертификации и эксплуатации аэродромов. По результатам проверки будет выдано решение, что полоса, светосигнальное оборудование, средства радиотехнического обеспечения полностью соответствуют требованиям безопасности и качества. Следующий этап – получение сертификата соответствия Росавиации и ввод в эксплуатацию аэропорта, - пояснил заместитель председателя правительства Архангельской области Дмитрий Рожин.

Реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропортового комплекса «Талаги» проводится в рамках национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», инициированного Президентом РФ.

Напомним, 15 ноября был официально завершен первый основной этап реконструкции. А первые самолеты аэропорт сможет принимать сразу после получения сертификата соответствия Росавиации.