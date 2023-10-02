Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Новую ВПП аэропорта "Архангельск" проверили на безопасность

Новую взлетно-посадочную полосу после реконструкции проверили на безопасность и качество. На протяжении 40 часов специальная аэролаборатория сканировала объект реконструкции и установленное новое оборудование, анализировала полученные данные. 

Воздушное судно-лаборатория – так на языке специалистов называется эталонное воздушное судно, оборудованное аппаратурой лётного контроля. С помощью него специализированная организация «Лётные проверки и системы» проверяет наземные средства радиотехнического обеспечения полетов, авиационной электросвязи и систем светосигнального оборудования. 

Аэролаборатория и специалисты прибыли в регион 14 ноября. Новую взлетно-посадочную полосу и оборудование тестировали ежедневно. Только на летную проверку было предусмотрено около 40 часов. С помощью аппаратуры летного контроля можно проанализировать излучаемые в пространство сигналы и оценить точность функционирования каждого наземного средства радиотехнического обеспечения полетов, светосигнального оборудования и авиационной электросвязи. 

- Проведение данных проверок является обязательным условием аэронавигационного обеспечения. Это обязательный этап работ, выполняемый при сертификации и эксплуатации аэродромов. По результатам проверки будет выдано решение, что полоса, светосигнальное оборудование, средства радиотехнического обеспечения полностью соответствуют требованиям безопасности и качества. Следующий этап – получение сертификата соответствия Росавиации и ввод в эксплуатацию аэропорта, - пояснил заместитель председателя правительства Архангельской области Дмитрий Рожин. 

Реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропортового комплекса «Талаги» проводится в рамках национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», инициированного Президентом РФ.  

Напомним, 15 ноября был официально завершен первый основной этап реконструкции. А первые самолеты аэропорт сможет принимать сразу после получения сертификата соответствия Росавиации.  

22 ноябрь 12:10 | : Экономика

Главные новости


Они тоже были школьниками. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Как в России ели. Заметки классика

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2023 (241)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20