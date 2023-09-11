На рынке труда Архангельской области отмечается оживление

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, подвела итоги сентября на рынке труда Архангельской области: за месяц количество вакансий в регионе увеличилось на 2% по сравнению с августом, также на 26% по сравнению с осенью 2022 года.

Спрос на персонал в Архангельской области прирастал на протяжение семи из девяти месяцев этого года и в октябре этот тренд сохраняется.

За последний месяц наиболее заметно выросло количество вакансий и как следствие спрос на новых работников в сферах «Домашний персонал» (+12% новых рабочих мест), «Транспорт, логистика» (+10%), «Рабочий персонал» (+8%), управление персоналом (+7%), а также в области продаж (+7%). Осенью продолжился рост спроса на специалистов сервисного обслуживания и строителей (по +6%). Востребованы в Архангельской области специалисты автомобильного бизнеса, административный персонал, работники розницы.

Падение спроса на персонал в регионе произошло в 14 профессиональных сферах: «Искусство, развлечения (-17%), в области инвестиций (- 16%), сократилось число вакансий для врачей (-13%), в сфере закупок (-12%), в области финансов (-12%), а также в сфере юриспруденции (-10%).

«В последние несколько лет внешние и сопутствующие им внутренние события оказывали крайне негативное влияние на рынок труда России. Ковид, снижение рождаемости и миграционный отток только усилили кадровый голод, который и без того был обусловлен неотвратимыми факторами. Ситуация на рынке труда в России продолжает развиваться драматично, и прогнозы экспертов неутешительны: несмотря на экономический подъём, бизнесу придётся в ещё большей степени испытать на себе всю жёсткость дефицита персонала. За последний годы кадровые проблемы перестали быть исключительно сложностями HR-департаментов отдельных компаний. Предприятия, которые приняли участие в опросе ЦБ РФ, называют нехватку персонала ключевым фактором, ограничивающим производственную активность.

Если оценить статистику вакансий и резюме на hh.ru, то сегодня она также отражает весьма тревожные для работодателей тренды. Кривая динамики вакансий с начала этого года резко устремилась вверх, существенно опережая темпы двух последних лет. На фоне такой бурной активности работодателей число резюме от соискателей в целом по стране, напротив, демонстрирует отрицательную динамику: −3% по отношению к сентябрю прошлого года. В Архангельской области динамика резюме, наоборот, положительная: +7% год к году. Но при этом разрыв между спросом и предложением продолжает нарастать и достигает пиковых значений.

Эта картина характерна не только для аудитории hh.ru, она в полной мере отражает ситуацию на рынке труда в целом для разных категорий персонала: синих и белых воротничков, сотрудников с опытом и без, граждан РФ и мигрантов и так далее. Как следствие, работодатели получают меньше откликов, чем рассчитывают», - комментирует Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru.

«Если посмотреть на график с динамикой вакансий и резюме, может показаться, что в июле мы нащупали точку выхода из этой ситуации. То есть число резюме вроде стало подрастать, а рост вакансий начал немного притормаживаться. Но, к сожалению, нет. Тренд сохраняется: в сентябре активные вакансии продолжили рост, а активные резюме — не ровное движение. Возможно, их динамика будет не под таким острым углом, как раньше, и слава богу. Потому что дальнейшее увеличение разрыва между спросом и предложением, не побоюсь этого слова, станет просто коллапсом для рынка труда», - отмечает Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности.

(фото с https://catalog-photo.ru)



