У "ЭкоИнтегратора" появился новый руководитель

Определен временный управляющий регоператора «ЭкоИнтегратор», им стал руководитель правового управления компании Евгений Шидловский.



В сфере обращения с отходами Шидловский работает более 15 лет, занимается вопросами экологического, трудового, налогового, гражданского и корпоративного права. Ему 39 лет, родился и вырос в Архангельске, закончил Институт управления по направлению «юриспруденция», отмечен наградами за добросовестный труд, профессионализм и вклад в экологию региона. Занимается общественной деятельностью.



Данное кадровое решение принято на период проведения следственных мероприятий в отношении действующего директора регоператора Валерия Шушкова, который активно сотрудничает со следствием, чтобы помочь разобраться в обстоятельствах дела.



Напомним, одновременно в трех российских регионах - Архангельской, Челябинской и Ленинградской областях - были возбуждены уголовные дела в отношении регоператоров. По мнению экспертов отрасли, в первую очередь, это связано с тем, что мусорная сфера в России находится на стадии формирования, поэтому законодательная и нормативно-правовая база несовершенны. Вследствие чего может возникать двоякое толкование действующих норм.



Что касается выдвинутого следствием обвинения в отношении архангельского регоператора, оно заключается в неполном оказании услуги по обращению с ТКО, а именно – доставкой отходов на полигоны не в полном объеме. Нужно отметить, что Архангельская область - одна из самых сложных в стране из-за климатических условий и транспортной логистики. Довезти отходы до полигона в условиях отсутствия грунтового покрытия на дорогах и переправ бывает проблематично или же вовсе невозможно. Для этого в регионе организованы десятки пунктов временного накопления отходов, где они могут храниться до 11 месяцев. Фактически отходы были забраны у жителей и хранятся на пунктах временного размещения до наступления благоприятных погодных условий для дальнейшей доставки на полигон.



Сотрудники «ЭкоИнтегратора» надеются на прозрачное и справедливое расследование.