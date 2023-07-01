"ЭкоИнтегратор" откликнулся на просьбу о помощи из Донбасса

Спутники передали сегодня региональному отделению ОНФ – уже в октябре их доставят в военные части под Донбассом. Нашим бойцам эта аппаратура поможет организовать связь и улучшить взаимодействие между флангами, что поможет сохранить их жизни и выполнить боевые задачи.

Региональный оператор не первый раз передает помощь военнослужащим и готов и дальше поддерживать архангелогородцев, которые сегодня находятся в зоне проведения СВО.

«Мы надеемся, что эта помощь пригодится нашим ребятам, которые сейчас находятся на передовой. В наше время особенно важно объединяться и помогать друг другу, всеми возможными способами поддерживать тех, кто защищает нашу страну. «ЭкоИнтегратор» готов участвовать в таких акциях. Мы верим и надеемся на скорейшее мирное разрешение конфликтов и возвращение героев домой», - сказал начальник производственного управления регоператора «ЭкоИнтегратор» Денис Черепанов.

Оборудование «ЭкоИнтегратор» закупил сразу, как поступила просьба о помощи.