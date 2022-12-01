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Юг Архангельской области переходит на евроконтейнерный парк

18 декабря ЭкоИнтегратор расставил 164 пластиковых бака на контейнерных площадках рабочего поселка Вычегодский в Котласе. Для качественной работы по вывозу мусора из новых контейнеров в Вычегодском теперь также работает новый мусоровоз с задней системой загрузки.

– Переход на евроконтейнерный парк в Вычегодском – это очередной шаг на пути к новой системе по обращению с твердыми коммунальными отходами, которая ставит в приоритет комфорт для потребителей услуги, прозрачность всех этапов движения отходов, эффективное обращение и стремление к максимальной утилизации отходов, – отмечает Валерий Шушков, генеральный директор ООО «ЭкоИнтегратор», – В планах на декабрь/январь – установка около 2 000 контейнеров в муниципалитетах региона и запуск в эксплуатацию новых мусоровозов.

 ЭкоИнтегратор находится на связи с администрацией Вычегодского: сейчас необходимо освободить контейнерные площадки от старых металлических баков.

 Напомним, что в ноябре ЭкоИнтегратор полностью обновил контейнерный парк Няндомы – вместо принадлежащих администрации старых металлических баков, пришедших в негодность, региональный оператор обеспечил город 550 новыми пластиковыми контейнерами, отвечающими всем требованиям. Кроме того, в Няндоме теперь работают новые малошумные мусоровозы с задней системой загрузки – более эффективные, исключающие разлетание отходов при погрузке.

 Всего за 3 года работы региональный оператор закупил для Архангельской области более 10 000 контейнеров.

19 декабрь 15:39 | : Экономика

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