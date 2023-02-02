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"ЭкоИнтегратор" налаживает в Устьянском районе раздельный сбор мусора

Проект «Раздельный сбор в каждый двор» реализуется в Устьянском округе с 2022 года – активисты движения «Я разделяю» обслуживают более 20 контейнеров, размещенных в поселке Октябрьский, и отвозят накопленное вторсырье в пункты приема для дальнейшей переработки Проект реализуется при поддержке Губернаторского центра «Вместе мы сильнее».

 Вчера активисты получили еще 10 контейнеров для накопления пластиковых отходов – их изготовил и передал в обслуживание ЭкоИнтегратор. Как раз под приезд Владимира Путина.
 
 – Мы выражаем благодарность руководству компании ЭкоИнтегратор за помощь в нашем экологическом проекте, – отмечает Ольга Маслова, руководитель НКО «Я разделяю», – Благодаря этому раздельное накопление отходов станет еще доступнее для жителей нашего округа, и процент отходов, которые будут отправлены в утилизацию, повысится! Надеемся на дальнейшее сотрудничество с компанией ЭкоИнтегратор – будем вместе улучшать систему обращения с отходами, ведь наша общая цель – сделать Поморье чище и лучше!

 

10 февраль 08:00 | : Экономика

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