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АМСК усиленными темпами перерабатывает макулатуру

Так, за первое полугодие 2023 года Архангельский мусоросортировочный комплекс (АМСК) отправил на переработку почти 1300 тонн вторсырья. Из них 760 тонн – это бумага и картон. С учетом небольшого веса этой фракции объемы сортировки внушительные.

Ежедневно на АМСК свозятся отходы из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Приморского района. Смешанные – из зеленых баков и так называемые «сухие» – из синих: стекло, металл, пластик, бумага и картон. Однако в реальности не все жители обращают внимание на цвет и специальные наклейки на контейнерах, а иногда в синий контейнер складывают органические отходы принципиально. В итоге сырье портится и вместо переработки отправляется на полигон. 

«Развитие культуры сортировки отходов – это то, над чем нам важно работать всем вместе. Мы видим, что все больше людей интересуются, какие виды сырья отправляются на переработку, а какие – нет, какие отходы токсичны и куда их сдавать, как упростить домашнюю сортировку. Жители уже сами просят установить синие контейнеры в их дворе, что говорит нам об их готовности менять привычки и заботиться об уменьшении отходов, а следовательно, и количества полигонов», – отмечает заместитель генерального директора регоператора «ЭкоИнтегратор» по производству Александр Шинкарев.

Кроме макулатуры, АМСК отправил на переработку 180 тонн пластмассы, 24 тонны металла и 329 тонн стекла.

07 сентябрь 16:23 | : Экономика

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