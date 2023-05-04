АМСК просит жителей тщательнее разделять домашние отходы

1100 тонн отходов отправлено на переработку с начала 2023 года. Цифра могла быть выше, если бы жители тщательнее разделяли отходы дома, отмечают представители Архангельского мусоросортировочного комплекса (АМСК).



Ежегодно через АМСК проходит 30 тысяч тонн твердых коммунальных отходов (ТКО), складируемых в специальные синие контейнеры. Их транспортировкой занимается регоператор «ЭкоИнтегратор». В идеале это должны быть так называемые сухие отходы: пластик, картон, алюминий, стекло. Но пока в них часто попадает и органика, и тогда сырье (например, бумага) становится непригодным к переработке. В этом случае отходы точно попадут на полигон.



Сегодня на АМСК выбирается до 15% полезных фракций. После обработки они сортируются по группам, поступают на прессы вертикального и горизонтального давления, где сжимаются в огромные кипы. Затем их переработают и произведут новые вещи – бутылки, трубы, тазы и т.д.



«С начала года на сортировку нам поступило 11 тысяч тонн сырья, из них выделено 633 тонны макулатуры, 20 тонн металла, 164 тонны пластика и 279 тонн стекла. Полезные фракции мы направляем на переработку партнерам в Котлас, Санкт-Петербург, Тверь, Республику Коми, Москву и Московскую область», – рассказывает директор ООО «Дампстер» (оператор АМСК) Денис Отченаш.



По словам сотрудников АМСК, лидер региона по культуре раздельного накопления отходов – Северодвинск. Из города корабелов поступает более качественное вторсырье – упакованный и даже перевязанный картон. Представители комплекса надеются, что примеру Северодвинска последуют и жители других городов региона.



Напомним, на каждом синем контейнере есть специальная наклейка, которая подсказывает, какие именно отходы следует оставлять в баке. Они предназначены для накопления картона, пластика, металла, стекла и бумаги.