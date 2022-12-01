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"ЭкоИнтегратор" просит не путать синие контейнеры с зелеными

Для чего нужны «синие» баки в вашем дворе? Для раздельно накопленных «сухих» отходов.

 К сожалению, на линии сортировки в Архангельском мусоросортировочном комплексе, куда выгружается содержимое синих баков, твердые коммунальные отходы (ТКО) преобладают над раздельно накопленными отходами (РНО). Из-за этого часть РНО, которые осознанные жители Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Приморского района поместили в синий контейнер, становится непригодной к утилизации.

Это также ведет к тому, что синие баки наполняются быстрее, чем нужно, и на контейнерной площадке возникает перенакопление, на которое жалуются потребители – как на конкретном примере на фотографии. Преимущественно, эти отходы должны быть размещены не в синих баках, а в зеленых, которые стоят напротив и вывозятся ежедневно. А часть из них, например, строительные отходы, вообще не должны быть размещены на контейнерной площадке.

 «ЭкоИнтегратор» просит жителей области проявлять ответственность и разумно подходить к размещению отходов.

28 декабрь 10:58 | : Экономика

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