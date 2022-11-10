Сложно, но штатно. "РВК-Архангельск" отчитался за работу в новогодние праздники

В новогодние праздники аварийно-ремонтным бригадам и подразделениям «РВК-Архангельск» работы хватало, при этом важно отметить, что все производственные объекты работали в штатном режиме.
За период с 30 декабря по 8 января при отработке 135-ти заявок на сетях водоотведения было устранено 315 подпоров и засоров, ликвидировано 4 повреждения на магистральных коллекторах, промыто 600 метров трубопроводов.
На сетях водоснабжения устранена одна нештатная ситуация в Маймаксанском округе. Кроме того, проверено и обследовано 15 колодцев, сообщения о которых поступили в кол-центр от жителей Архангельска.
Но расслабляться специалистам «РВК-Архангельск» не приходится. После рождественских каникул наступили морозы и сегодня бригады предприятия продолжают работать в усиленном режиме в условиях аномально низких температур.
«Сегодня все внимание уделено стабильному функционированию водопроводно-канализационного комплекса. В условиях суровых морозов бригады в приоритетном порядке выезжают на заявки, связанные с отогревом водоразборных колонок и замерзших стояков водоснабжения в деревянных домах. Мы приложим все усилия, чтобы северяне были обеспечены бесперебойными и качественными услугам водоканала», — отметил главный инженер «РВК-Архангельск» Дмитрий Черкашин.