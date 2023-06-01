Северодвинск оказался на 30 месте в зарплатном рейтинге городов Северо-Запада

Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекруинга в России, проанализировали вакансии, открытые в Северо-Западном федеральном округе в первом полугодии 2023 года, и составили рейтинг городов с самыми высокими предлагаемыми зарплатами. В него попали несколько десятков населенных пунктов СЗФО, в которых за последние шесть месяцев было открыто не менее тысячи вакансий на hh.ru. В основу анализа легли данные аналитического сервиса hh.ru «Люди в цифрах».
Лидером рейтинга стал Усинск (Республика Коми) – по данным за первое полугодие 2023 года, средняя предлагаемая зарплата здесь составила 115288 руб. Второе место рейтинга заняла Воркута (90 318 руб.) на третьем - Ухта (76 356 руб.).
Как уже говорилось ранее Архангельск оказался на 10 месте в рейтинге: здесь средняя предлагаемая в вакансиях зарплата составила 69 992 руб. За первое полугодие 2023 года в городе было открыто практически 15 тысяч вакансий – это 2,2% от всех предложений о работе в СЗФО.
Из 34 городов, вошедших в рейтинг, Котлас и Северодвинск относятся к Архангельской области. Так, на 5 месте оказался Котлас, где средние предлагаемые зарплаты в вакансиях составляют 73 438 руб., на 30 месте – Северодвинск (60 219 руб.).
В целом по СЗФО средняя предлагаемая зарплата составляет 59 000 руб. Общее количество вакансий в округе за первые шесть месяцев года - около 670 тысяч предложений.
«В ряде городов высокий уровень заработных плат связан с отраслевой спецификой региона, большим количеством вахтовых работников (а их зарплаты могут в 2-3 раза превышать средние зарплаты местных жителей), а также с повышенным спросом на квалифицированный рабочий и производственный персонал. Таких специалистов на рынке критически мало, а вот потребность со стороны работодателей велика - в итоге компании вступают в настоящую зарплатную гонку, чтобы привлечь профессионалов. Кроме того, в статистику попадают и вахтовые вакансии – именно поэтому первое и второе место в рейтинг были занятыми городами, в которых преобладает вахтовый метод работы. Немаловажный фактор при формировании имеет и северная надбавка, которая может существенно повысить уровень дохода. Напомню, ранее наш опрос показал, что более 50% компаний СЗФО намерены до конца года поднять заработные платы своим сотрудникам», - поясняет Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.
Рейтинг городов Северо-Западного ФО по уровню средних предлагаемых заработных плат в вакансиях, I полугодие 2023 года (по данным аналитического сервиса hh.ru «Люди в цифрах»)
Город
Кол-во вакансий
Средняя ЗП, руб.
Доля от СЗФО
1 559
115288
0,2%
1 136
90318
0,2%
2 254
76356
0,3%
16 015
74852
2,4%
1 027
73438
0,2%
3 021
71843
0,5%
439 254
71748
65,5%
1 636
71610
0,2%
1 979
70603
0,3%
14 984
69992
2,2%
6 860
68876
1,0%
4 188
67591
0,6%
1 346
65447
0,2%
2 273
65158
0,3%
2 601
64906
0,4%
1 571
64654
0,2%
4 311
63525
0,6%
11 243
62648
1,7%
12 878
62227
1,9%
1 090
62000
0,2%
1 120
61589
0,2%
3 870
61535
0,6%
1 771
61374
0,3%
503
61298
0,1%
17 389
61202
2,6%
1 269
60991
0,2%
1 150
60724
0,2%
26 173
60684
3,9%
1 075
60451
0,2%
2 899
60219
0,4%
11 055
59753
1,6%
811
58301
0,1%
1 129
57801
0,2%
1 278
57693
0,2%
10 556
57146
1,6%
628
57014
0,1%
1 945
55758
0,3%
759
53191
0,1%
573
51800
0,1%
405
48071
0,1%
(фото с https://www.kp.nepsite.ru/