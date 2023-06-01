Северодвинск оказался на 30 месте в зарплатном рейтинге городов Северо-Запада

Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекруинга в России, проанализировали вакансии, открытые в Северо-Западном федеральном округе в первом полугодии 2023 года, и составили рейтинг городов с самыми высокими предлагаемыми зарплатами. В него попали несколько десятков населенных пунктов СЗФО, в которых за последние шесть месяцев было открыто не менее тысячи вакансий на hh.ru. В основу анализа легли данные аналитического сервиса hh.ru «Люди в цифрах».

Лидером рейтинга стал Усинск (Республика Коми) – по данным за первое полугодие 2023 года, средняя предлагаемая зарплата здесь составила 115288 руб. Второе место рейтинга заняла Воркута (90 318 руб.) на третьем - Ухта (76 356 руб.).

Как уже говорилось ранее Архангельск оказался на 10 месте в рейтинге: здесь средняя предлагаемая в вакансиях зарплата составила 69 992 руб. За первое полугодие 2023 года в городе было открыто практически 15 тысяч вакансий – это 2,2% от всех предложений о работе в СЗФО.

Из 34 городов, вошедших в рейтинг, Котлас и Северодвинск относятся к Архангельской области. Так, на 5 месте оказался Котлас, где средние предлагаемые зарплаты в вакансиях составляют 73 438 руб., на 30 месте – Северодвинск (60 219 руб.).

В целом по СЗФО средняя предлагаемая зарплата составляет 59 000 руб. Общее количество вакансий в округе за первые шесть месяцев года - около 670 тысяч предложений.

«В ряде городов высокий уровень заработных плат связан с отраслевой спецификой региона, большим количеством вахтовых работников (а их зарплаты могут в 2-3 раза превышать средние зарплаты местных жителей), а также с повышенным спросом на квалифицированный рабочий и производственный персонал. Таких специалистов на рынке критически мало, а вот потребность со стороны работодателей велика - в итоге компании вступают в настоящую зарплатную гонку, чтобы привлечь профессионалов. Кроме того, в статистику попадают и вахтовые вакансии – именно поэтому первое и второе место в рейтинг были занятыми городами, в которых преобладает вахтовый метод работы. Немаловажный фактор при формировании имеет и северная надбавка, которая может существенно повысить уровень дохода. Напомню, ранее наш опрос показал, что более 50% компаний СЗФО намерены до конца года поднять заработные платы своим сотрудникам», - поясняет Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Рейтинг городов Северо-Западного ФО по уровню средних предлагаемых заработных плат в вакансиях, I полугодие 2023 года (по данным аналитического сервиса hh.ru «Люди в цифрах»)

Город Кол-во вакансий Средняя ЗП, руб. Доля от СЗФО Усинск 1 559 115288 0,2% Воркута 1 136 90318 0,2% Ухта 2 254 76356 0,3% Мурманск 16 015 74852 2,4% Котлас 1 027 73438 0,2% Кингисепп 3 021 71843 0,5% Санкт-Петербург 439 254 71748 65,5% Тихвин 1 636 71610 0,2% Сосновый Бор (Ленинградская область) 1 979 70603 0,3% Архангельск 14 984 69992 2,2% Сыктывкар 6 860 68876 1,0% Колпино 4 188 67591 0,6% Кировск (Ленинградская область) 1 346 65447 0,2% Пушкин 2 273 65158 0,3% Выборг 2 601 64906 0,4% Апатиты 1 571 64654 0,2% Гатчина 4 311 63525 0,6% Петрозаводск 11 243 62648 1,7% Великий Новгород 12 878 62227 1,9% Сестрорецк 1 090 62000 0,2% Волхов 1 120 61589 0,2% Всеволожск 3 870 61535 0,6% Тосно 1 771 61374 0,3% Сегежа 503 61298 0,1% Вологда 17 389 61202 2,6% Мурино 1 269 60991 0,2% Кириши 1 150 60724 0,2% Калининград 26 173 60684 3,9% Красное Село 1 075 60451 0,2% Северодвинск 2 899 60219 0,4% Череповец 11 055 59753 1,6% Североморск 811 58301 0,1% Петергоф 1 129 57801 0,2% Кудрово 1 278 57693 0,2% Псков 10 556 57146 1,6% Сортавала 628 57014 0,1% Великие Луки 1 945 55758 0,3% Боровичи 759 53191 0,1% Кондопога 573 51800 0,1% Валдай 405 48071 0,1%

(фото с https://www.kp.nepsite.ru/