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Северодвинск оказался на 30 месте в зарплатном рейтинге городов Северо-Запада

Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекруинга в России, проанализировали вакансии, открытые в Северо-Западном федеральном округе в первом полугодии 2023 года, и составили рейтинг городов с самыми высокими предлагаемыми зарплатами. В него попали несколько десятков населенных пунктов СЗФО, в которых за последние шесть месяцев было открыто не менее тысячи вакансий на hh.ru. В основу анализа легли данные аналитического сервиса hh.ru «Люди в цифрах». 

Лидером рейтинга стал Усинск (Республика Коми) – по данным за первое полугодие 2023 года, средняя предлагаемая зарплата здесь составила 115288 руб. Второе место рейтинга заняла Воркута (90 318 руб.) на третьем - Ухта (76 356 руб.). 

Как уже говорилось ранее Архангельск оказался на 10 месте в рейтинге: здесь средняя предлагаемая в вакансиях зарплата составила 69 992 руб. За первое полугодие 2023 года в городе было открыто практически 15 тысяч вакансий – это 2,2% от всех предложений о работе в СЗФО. 

Из 34 городов, вошедших в рейтинг, Котлас и Северодвинск относятся к Архангельской области. Так, на 5 месте оказался Котлас, где средние предлагаемые зарплаты в вакансиях составляют 73 438 руб., на 30 месте – Северодвинск (60 219 руб.).

В целом по СЗФО средняя предлагаемая зарплата составляет 59 000 руб. Общее количество вакансий в округе за первые шесть месяцев года - около 670 тысяч предложений. 

 «В ряде городов высокий уровень заработных плат связан с отраслевой спецификой региона, большим количеством вахтовых работников (а их зарплаты могут в 2-3 раза превышать средние зарплаты местных жителей), а также с повышенным спросом на квалифицированный рабочий и производственный персонал. Таких специалистов на рынке критически мало, а вот потребность со стороны работодателей велика - в итоге компании вступают в настоящую зарплатную гонку, чтобы привлечь профессионалов. Кроме того, в статистику попадают и вахтовые вакансии – именно поэтому первое и второе место в рейтинг были занятыми городами, в которых преобладает вахтовый метод работы. Немаловажный фактор при формировании имеет и северная надбавка, которая может существенно повысить уровень дохода. Напомню, ранее наш опрос показал, что более 50% компаний СЗФО намерены до конца года поднять заработные платы своим сотрудникам», - поясняет Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО. 

Рейтинг городов Северо-Западного ФО по уровню средних предлагаемых заработных плат в вакансиях, I полугодие 2023 года (по данным аналитического сервиса hh.ru «Люди в цифрах»)

Город

Кол-во вакансий

Средняя ЗП, руб.

Доля от СЗФО

  1. Усинск

1 559

115288

0,2%

  1. Воркута

1 136

90318

0,2%

  1. Ухта

2 254

76356

0,3%

  1. Мурманск

16 015

74852

2,4%

  1. Котлас

1 027

73438

0,2%

  1. Кингисепп

3 021

71843

0,5%

  1. Санкт-Петербург

439 254

71748

65,5%

  1. Тихвин

1 636

71610

0,2%

  1. Сосновый Бор (Ленинградская область)

1 979

70603

0,3%

  1. Архангельск

14 984

69992

2,2%

  1. Сыктывкар

6 860

68876

1,0%

  1. Колпино

4 188

67591

0,6%

  1. Кировск (Ленинградская область)

1 346

65447

0,2%

  1. Пушкин

2 273

65158

0,3%

  1. Выборг

2 601

64906

0,4%

  1. Апатиты

1 571

64654

0,2%

  1. Гатчина

4 311

63525

0,6%

  1. Петрозаводск

11 243

62648

1,7%

  1. Великий Новгород

12 878

62227

1,9%

  1. Сестрорецк

1 090

62000

0,2%

  1. Волхов

1 120

61589

0,2%

  1. Всеволожск

3 870

61535

0,6%

  1. Тосно

1 771

61374

0,3%

  1. Сегежа

503

61298

0,1%

  1. Вологда

17 389

61202

2,6%

  1. Мурино

1 269

60991

0,2%

  1. Кириши

1 150

60724

0,2%

  1. Калининград

26 173

60684

3,9%

  1. Красное Село

1 075

60451

0,2%

  1. Северодвинск

2 899

60219

0,4%

  1. Череповец

11 055

59753

1,6%

  1. Североморск

811

58301

0,1%

  1. Петергоф

1 129

57801

0,2%

  1. Кудрово

1 278

57693

0,2%

  1. Псков

10 556

57146

1,6%

  1. Сортавала

628

57014

0,1%

  1. Великие Луки

1 945

55758

0,3%

  1. Боровичи

759

53191

0,1%

  1. Кондопога

573

51800

0,1%

  1. Валдай

405

48071

0,1%

 

(фото с https://www.kp.nepsite.ru/

13 июль 08:30 | : Экономика

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