"ЭкоИнтегратор" активно работает с обращениями граждан

Больше 35 тысяч обращений принял кол-центр регоператора «ЭкоИнтегратор» за полгода.



Для удобства общения с жителями Архангельской области региональный оператор использует разные каналы связи: телефон, мессенджеры, электронную почту и официальный сайт. Но самым популярным средством является горячая линия – именно на нее поступило 70% обращений.



«В основном люди обращаются за консультацией, задают вопросы по перерасчетам, делают разовые заявки на вывоз ТКО и оценивают качество услуг. Бывают и нестандартные просьбы, например, помочь с поиском выброшенных в контейнер вещей – порой это деньги, ювелирные украшения, памятные предметы. Относиться формально к вопросам нельзя – наша задача помочь оперативно решить проблему каждого заявителя», – отмечает главный диспетчер кол-центра «ЭкоИнтегратор» Игорь Антонов.



Специалисты регоператора стараются предоставить максимально полный ответ на обращение и разобраться в проблеме здесь и сейчас, чтобы человек не тратил время на посещение офиса.

Задать вопрос и получить консультацию в кол-центре «ЭкоИнтегратора» можно ежедневно с 9.00 до 21.00 по телефону 8-800-700-81-91 или на сайте eco-tko.ru.