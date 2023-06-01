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"ЭкоИнтегратор" активно работает с обращениями граждан

Больше 35 тысяч обращений принял кол-центр регоператора «ЭкоИнтегратор» за полгода.

 Для удобства общения с жителями Архангельской области региональный оператор использует разные каналы связи: телефон, мессенджеры, электронную почту и официальный сайт. Но самым популярным средством является горячая линия – именно на нее поступило 70% обращений.

 «В основном люди обращаются за консультацией, задают вопросы по перерасчетам, делают разовые заявки на вывоз ТКО и оценивают качество услуг. Бывают и нестандартные просьбы, например, помочь с поиском выброшенных в контейнер вещей – порой это деньги, ювелирные украшения, памятные предметы. Относиться формально к вопросам нельзя – наша задача помочь оперативно решить проблему каждого заявителя», – отмечает главный диспетчер кол-центра «ЭкоИнтегратор» Игорь Антонов.

 Специалисты регоператора стараются предоставить максимально полный ответ на обращение и разобраться в проблеме здесь и сейчас, чтобы человек не тратил время на посещение офиса. 

 Задать вопрос и получить консультацию в кол-центре «ЭкоИнтегратора» можно ежедневно с 9.00 до 21.00 по телефону 8-800-700-81-91 или на сайте eco-tko.ru.

30 июнь 12:10 | : Экономика

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