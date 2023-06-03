Архангельские работодатели не считают спортсменов выдающимися сотрудниками

Работодатели Поморья все чаще считают спортивные увлечения работников и соискателей их личным делом, не влияющим на эффективность.

Почти каждый второй работодатель (47%) не замечает разницы между сотрудниками, которые занимаются спортом, и теми, кто далек от него: по их мнению, любители физкультуры работают ничуть не лучше и не хуже других. В каждой четвертой компании (25%) считают, что спортсмены трудятся результативнее остальных. «Они привыкли к дисциплине», — комментируют менеджеры по персоналу. Только в 2% организаций уверены, что поклонники спорта работают хуже: «То сборы, то травмы».



Как отметили 2 из 3 работодателей (64%), тот факт, что соискатель занимается спортом, никак не повлияет на его трудоустройство в их компанию. Хорошую спортивную подготовку считают преимуществом потенциального сотрудника в 31% организаций, недостатком — лишь в 1%.



При этом руководители архангельских предприятий и организаций все реже оценивают спортсменов как выдающихся работников: по сравнению с 2014 годом число тех, кто убежден, что любители физкультуры трудятся лучше других, снизилось на треть, по сравнению с 2021-м — на 4 п.п. Соответственно, растет число компаний, для которых спортивная подготовка соискателя не имеет никакого значения.

(фото с https://www.mentoday.ru/fitness/training/zaryadka-v-ofise-mif-ili-realnost/)