Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Почти 30% жителей Поморья хотят больше выходных и праздников

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди соискателей из Архангельской области и выяснила, достаточно ли им выходных и праздничных дней и должны ли работодатели, по мнению людей, давать отдыхать им больше.

57% респондентов из Архангельской области считают, что сейчас официальных выходных и праздничных дней вполне достаточно (по России так ответили 54%). Еще 29% опрошенных уверены, что выходных дней и праздников сейчас мало и должно быть больше (по России – 34%). Обратного мнения в регионе придерживаются 4% – они считают, что праздников и выходных и так слишком много и должно быть меньше (по России – 4%). Остальные 9% трудящихся архангелогородцев говорят, что им все равно, так как они работают по сменному графику (по России таких – 8%). 

Чаще всего за увеличение количества праздничных и выходных дней выступают представители профессиональных сфер «Наука, образование» (45%), «Юристы» (43%), «Закупки» (41%) и «Маркетинг, реклама, PR» (41%). За сокращение числа официальных выходных наиболее активно выступают в сферах «Рабочий персонал» (9%), «ИТ, интернет» (7%) и «Производство, сельское хозяйство» (6%). 

При этом чаще других трудятся по сменному графику и потому не обращают внимания на количество выходных работники из сферы ретейла и из области производства, а также транспортники и представители сферы науки и образования (как правило, репетиторы и работники онлайн-сферы образования). Любопытно, что мужчины в два раза чаще женщин считают, что выходных дней должно быть меньше. Кроме того, чем старше соискатель, тем выше вероятность, что он будет выступать за сокращение количества выходных дней: если среди респондентов 18-24 лет такой точки зрения придерживаются лишь 1%, то среди респондентов старше 55 лет – уже 10%. 


20 январь 08:23 | : Экономика

Главные новости


Сажать нельзя воспитывать. По следам ток-шоу «Позиция»
Билет в волшебную страну (новогодняя история)

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2023 (200)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (304)
Август 2022 (381)


Деньги


все материалы
«    Январь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20