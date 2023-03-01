В Архангельске предлагают вакансии тем, кто хочет быть богатым

Не бывает плохого или хорошего времени для поиска или смены работы, но весной так и хочется обновляться! Работодатели при этом видя нарастающий кадровый дефицит в большинстве профессиональных сфер из-за нехватки специалистов и рабочих, всё активнее ищут работников и некоторым готовы платить зарплату в 5 раз выше средней рыночной.

Напомним, в марте средняя предлагаемая зарплата в архангельских вакансиях составляет порядка 53 000 рублей, что на 9% ниже средней российской зарплаты.

Эксперты hh.ru составили рейтинг высокооплачиваемых вакансий месяца, на которые могут откликнуться жители Архангельской области прямо сейчас.

Региональный менеджер по продажам техники и запасных частей, от 150 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/75552019 Механик, до 200 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/77902397 Руководитель офиса продаж, от 200 000 руб. до вычета налогов, https://hh.ru/vacancy/75643919 Главный технолог, от 150 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/77559528 Директор по экономике, от 200 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/77266440 Электрогазосварщик, от 170 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/77906111 Начальник дорожного (транспортного) участка, от 180 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/77876933 Токарь-универсал, до 260 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/77774887

Электромонтажник, от 260 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/77761787