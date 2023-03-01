В Архангельске предлагают вакансии тем, кто хочет быть богатым

Не бывает плохого или хорошего времени для поиска или смены работы, но весной так и хочется обновляться! Работодатели при этом видя нарастающий кадровый дефицит в большинстве профессиональных сфер из-за нехватки специалистов и рабочих, всё активнее ищут работников и некоторым готовы платить зарплату в 5 раз выше средней рыночной.
Напомним, в марте средняя предлагаемая зарплата в архангельских вакансиях составляет порядка 53 000 рублей, что на 9% ниже средней российской зарплаты.
Эксперты hh.ru составили рейтинг высокооплачиваемых вакансий месяца, на которые могут откликнуться жители Архангельской области прямо сейчас.
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