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В Архангельске предлагают вакансии тем, кто хочет быть богатым

Не бывает плохого или хорошего времени для поиска или смены работы, но весной так и хочется обновляться! Работодатели при этом видя нарастающий кадровый дефицит в большинстве профессиональных сфер из-за нехватки специалистов и рабочих, всё активнее ищут работников и некоторым готовы платить зарплату в 5 раз выше средней рыночной. 

Напомним, в марте средняя предлагаемая зарплата в архангельских вакансиях составляет порядка 53 000 рублей, что на 9% ниже средней российской зарплаты. 

Эксперты hh.ru составили рейтинг высокооплачиваемых вакансий месяца, на которые могут откликнуться жители Архангельской области прямо сейчас.

  1. Региональный менеджер по продажам техники и запасных частей, от 150 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/75552019 
  2. Механик, до 200 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/77902397  
  3. Руководитель офиса продаж, от 200 000 руб. до вычета налогов, https://hh.ru/vacancy/75643919 
  4. Главный технолог, от 150 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/77559528 
  5. Директор по экономике, от 200 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/77266440 
  6. Электрогазосварщик, от 170 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/77906111 
  7. Начальник дорожного (транспортного) участка, от 180 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/77876933 
  8. Токарь-универсал, до 260 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/77774887 

Электромонтажник, от 260 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/77761787

15 март 09:16 | : Экономика

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