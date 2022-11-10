Небанальные вакансии января в Архангельской области

Немного статистики: 43% региональных компаний заявили в начале этого года, что планируют увеличение численности сотрудников в этом году. Еще у 56% местных работодателей численность компаний меняться пока не будет, а у 1% возможно сокращение штата сотрудников. Работодатели из числа тех, кто планирует расширение штата в 2023 году, хотят увеличить численность своих компаний на 10% от текущего количества работников. В свою очередь работодатели, планирующие сокращение, заявили, что будут уменьшать штат на 5,5% от текущей численности компаний.
В связи с возрастающим спросом на новых работников в Архангельской области эксперты hh.ru сформировали рейтинг интересных и небанальных вакансий с необычными условиями, функционалом и высокими зарплатами, на которые могут откликнуться местные соискатели прямо сейчас.
Начальнику службы по строительству лесных дорог готовы платить до 200 000 рублей. Работодатель ожидает от кандидатов наличие высшего образования, опыт работы в аналогичной должности в лесной промышленности не менее 3 лет. Важно умение грамотно ставить задачи подчиненным и контролировать их исполнение.
В Архангельской области также ищут лаборанта по грунтам, который готов работать на крупнейшем коренном месторождении алмазов в Европейской части России. Компания предлагает полный социальный пакет, предусмотрены все льготы и надбавки, проживание в вахтовом поселке в современном модульном общежитии, бесплатное трехразовое питание, спецодежда и СИЗ.
Для проведения физико-химических испытаний проб воды, донных отложений, почв требуется гидрохимик. Работодатель ищет опытного кандидата с высшим техническим образованием на полный рабочий день.
Вакансия для тех, кто хочет быть первооткрывателем – инженер-исследователь. Специалист будет заниматься освоением приборов, выполнением методик проб картона (бумаги) при печати, оценкой качества печати, формированием выводов и заключений о качестве печати и проблем с печатными материалами. Предстоит также выдавать рекомендации по использованию картона/бумаги для печати.
В январе также открыта вакансия, предлагающая работу обжигальщиком извести. На данной позиции кандидат будет отвечать за ведение технологического процесса, контроль и регулирование технологических параметров процесса обжига известкового шлама белого щелока по показаниям средств измерения.
Служба спасения ищет инструктора служебного собаководства. Инструктору предстоит не только обеспечивать своевременный уход за собаками, отслеживать состояние их здоровья, обеспечивать регулярный осмотр, но также и отвечать за содержание закрепленных за кинологом собак, проводить дрессировку собак, совершенствовать их рабочие качества. Стоит отметить, что необходимо будет применять собак на месте проведения аварийно-спасательных работ.
Мастер леса с опытом работы в лесозаготовительной отрасли срочно требуется компании Архангельской области. Работодатель обещает социальные гарантии, компенсацию за вахтовый метод работы, оплату проезда к месту работы, а также карьерный рост.
Те, кто с детства любят поезда и железные дороги, могут попробовать откликнуться на вакансию составителя поездов. В обязанности будущего сотрудника войдёт выполнение маневровой работы на ж/д путях необщего пользования, осмотр и контроль состояния ж/д путей, выявление неисправностей.