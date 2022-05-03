Этим летом архангелогородцы предпочитают работу отпускам и огородам

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали, как изменилась активность соискателей в Архангельской области.
За последний месяц количество активных резюме в Архангельской области выросло на 20,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Такая динамика, как правило, нетипична для летнего периода – в разгар сезона отпусков, дачных и ремонтных работ активность соискателей обычно снижается. Но сложная ситуация в экономике повлияла на поведение соискателей: кто-то стремится сменить работу на более высокооплачиваемую, кто-то находится в поисках подработки, кто-то просто старается быть в курсе актуальных вакансий, так как опасается увольнения или не уверен в стабильности текущего работодателя», - комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.
Среди различных профессиональных групп сильнее всего выросла активность соискателей в сферах «Административный персонал» (+38% резюме к прошлому году), «Туризм, рестораны, гостинцы» (+23% резюме год к году), «ИТ, интернет» (+21%), «Рабочий персонал» (+16%), «Бухучет» (+13%), «Строительство» (+12%), «Маркетинг, реклама» (+10%), а также в сфере «Продажи» (+6%).
В целом чаще всего архангелогородцы сегодня ищут работу в сферах «Продажи» (13% от общего количества резюме в регионе), «Административный персонал» (7%), «Транспорт, логистика» (6%), «ИТ, телеком», «Рабочий персонал», «Производство» и «Бухучет» (по 4%).
Напомним, ранее опрос, проведенный Службой исследований hh.ru, показал, что 34% жителей СЗФО, в том числе жители Архангельской области, этим летом намерены уделять больше времени огороду и даче, также планируют вырастить больше овощей. При этом ещё 61% респондентов заявляли, что в планах на текущий 2022 год у них стоит также смена работы или даже профессии (35% респондентов).