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В аграрном секторе экономики Поморья падает зарплата

Динамика вакансий в сфере сельского хозяйства по итогам первого квартала показывает, что российские работодатели активно готовятся к летнему сезону. За последние три месяца российские компании разместили почти 30 000 вакансий, что на 31% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года. При этом спрос на сельскохозяйственных работников в регионах СЗФО также достаточно выраженный: +23% новых вакансий. 

Анализ рынка труда показывает, что работодателям из сферы сельского хозяйства в регионах Северо-Западного федерального округа потребовалось с начала года почти 2 000 новых работников. Это на 23% больше, чем в начале 2022 года. Лидерами по росту спроса на сельскохозяйственных работников оказались Псковская области (+104% новых вакансий за год), Новгородская область (+98%), Ленобласть (+54%), а также Санкт-Петербург (+27%) и Архангельская область (+14%). При этом есть регионы, где спрос на таких работников, наоборот, за год упал. 

 Чаще всего ищут новых сотрудников работодатели из сферы земледелия, растениеводства и животноводства (77% рабочих мест). На втором месте по спросу на персонал компании из сферы продвижения и оптовой торговли сельскохозяйственной продукцией. Также 2% вакансий приходится на сферу рыболовства. При этом по сравнению с прошлым годом спрос на новых специалистов в рыболовной сфере в стране вырос на 14%. Интересно, что сразу три региона СЗФО вошли в российский рейтинг с самым высоким спросом на специалистов в рыболовной сфере страны: Мурманская, Архангельская и Калининградская области. 

 Самыми востребованными в сельском хозяйстве у работодателей сейчас являются представители таких профессий как менеджер по продажам (6% от всего объема вакансий в отрасли по стране), агрономы (5%), водители, сервисные инженеры и ветеринарные врачи (по 4% вакансий для каждой профессии). 

 За год на фоне повышенного спроса на сельскохозяйственных работников в отрасли выросли и зарплаты. Так, сейчас диапазон зарплат в целом по России в сельхоз отрасли от 40 000₽ до 68 966₽. Это на 3 000 – 5 000 рублей больше, чем в начале 2022 года. В Архангельской области ситуация, следующая: зарплата в вакансиях в сельхоз-сфере от 34 052 до 57 471, что на 9 000 рублей меньше, чем в первом квартале 2022 года. 

 Топ профессий, наиболее востребованных у работодателей из сельского хозяйства, март 2023, Россия:

 

Профессия

Доля вакансий в отрасли

Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами  

6%

Агроном  

5%

Водитель  

4%

Сервисный инженер, инженер-механик  

4%

Ветеринарный врач  

4%

Бухгалтер  

3%

Оператор производственной линии  

3%

Продавец-консультант, продавец-кассир  

3%

Слесарь, сантехник  

3%

Разнорабочий  

2%

Технолог  

2%

Машинист  

2%

Кладовщик  

2%

Менеджер по закупкам  

2%

Электромонтажник  

2%

Зоотехник  

2%

 

Рейтинг актуальных вакансий в сельхоз-сфере, Архангельская область: 

08 апрель 10:50 | : Экономика

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