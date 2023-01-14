Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

У архангельских судостроителей самые высокие зарплаты в СЗФО

По итогам 2022 года компании из судостроительной отрасли по всей России разместили более 20 000 вакансий для сотрудников самых разных специализаций. Несмотря на турбулентное состояние экономики спрос на новых работников по итогам прошлого года в отрасли не упал: компании по всей стране разместили на 26% новых вакансий больше в судостроительном секторе, чем за весь 2021 год. 

 

В регионах СЗФО наибольшие зарплаты в судостроительной отрасли предлагают на данный момент работодатели из Архангельской области (до 218 000₽), Республики Коми (до 172 000₽), Новгородской области (до 140 000₽), Ненецкого АО (до 100 000 рублей). И на последнем месте по уровню предлагаемых зарплат в СЗФО – работодатели из Калининградской области (до 60 000₽). 

Медианные зарплаты в сфере судостроения, регионы СЗФО, 2023 год, в руб.:  

Санкт-Петербург

57 471 - 91 954

Ленинградская область

40 000 - 91 379

Калининградская область

40 000 - 60 000

Мурманская область

51 724 - 91 954

Республика Карелия

45 977 - 100 862

Архангельская область

95 690 - 218 391

Псковская область

60 345 - 114 943

Новгородская область

99 425 - 140 805

Вологодская область

91 954 - 105 460

Республика Коми

128 448 - 172 414

Ненецкий АО

100 000 - 100 000

 

08 февраль 09:23 | : Экономика

Главные новости


Город, который нам убирают. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Архангельский эксперт объясняет, почему не стоит ругаться матом

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2023 (91)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (303)


Деньги


все материалы
«    Февраль 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20