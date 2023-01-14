У архангельских судостроителей самые высокие зарплаты в СЗФО

По итогам 2022 года компании из судостроительной отрасли по всей России разместили более 20 000 вакансий для сотрудников самых разных специализаций. Несмотря на турбулентное состояние экономики спрос на новых работников по итогам прошлого года в отрасли не упал: компании по всей стране разместили на 26% новых вакансий больше в судостроительном секторе, чем за весь 2021 год.

В регионах СЗФО наибольшие зарплаты в судостроительной отрасли предлагают на данный момент работодатели из Архангельской области (до 218 000₽), Республики Коми (до 172 000₽), Новгородской области (до 140 000₽), Ненецкого АО (до 100 000 рублей). И на последнем месте по уровню предлагаемых зарплат в СЗФО – работодатели из Калининградской области (до 60 000₽).

Медианные зарплаты в сфере судостроения, регионы СЗФО, 2023 год, в руб.: