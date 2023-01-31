В Архангельской области растет спрос на профессионалов в транспортной сфере

Аналитики hh.ru выяснили, что за месяц число новых рабочих мест в транспортной сфере Архангельской области выросло на 35% относительно января. При этом соискатели также активно ищут работу: +9% новых резюме за месяц.

Рынок труда Архангельской области достаточно активно набирает обороты и ищет персонал. Только за последние 30 дней местный бизнес разместил на 35% вакансий сфере «Транспорт, логистика» больше, чем в январе. В топ-5 самых востребованных профессий у местных компаний из транспортной отрасли, вошли самые разные профессии, не всегда напрямую связанные с отраслью: водители всевозможных категорий, менеджеры по логистике, менеджеры по продажам, курьеры и бухгалтеры. Также у компаний из отрасли перевозок востребованы программисты, кладовщики, упаковщики, менеджеры по закупкам, автослесари и эйчары.

Соискатели, ищущие работу в транспортной области, оказались ещё более активными, чем работодатели и разместили\обновили в два раза больше резюме, чем существует вакансий в регионе. При этом в данной профоблости числа соискателей все еще не хватает: на одну вакансию приходится всего 2 кандидата, что является отклонением от нормы по рынку труда. Данная статистика говорит о дефиците кадров в сфере «Транспорт, логистика» в Архангельской области.

«Подобная соискательская активность за последние 30 дней немного увеличила уровень конкуренции среди представителей транспортного сектора: теперь на одну вакансию могут откликаться до 2 человек. Хотя это всё ещё ниже нормы. То есть рынок труда в данной профессиональной области остаётся соискательским, когда кандидатам не слишком сложно найти работу и нет большой напряжённости с трудоустройством», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Напомним, что проводимая в Архангельске реформа общественного транспорта выявила нехватку профессионалов... как минимум, людей, обладающих внутренней культурой.

Средняя предлагаемая зарплата в транспортной сфере Архангельской области сейчас достигает 67 900 рублей, что на 32% или 16 500 рублей больше, чем в прошлом году. При этом соискатели-транспортники готовы запрашивать зарплату меньше, чем предлагают компании: их запросы находятся на уровне 59 500 рублей. За год жители Архангельской области, ищущие работу в транспортном секторе, увеличили свои зарплатные ожидания почти на 7 000 рублей.

Рейтинг высоких зарплат в транспортной и логистической сфере, Архангельская область, март 2023: