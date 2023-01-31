Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельской области растет спрос на профессионалов в транспортной сфере

 Аналитики hh.ru выяснили, что за месяц число новых рабочих мест в транспортной сфере Архангельской области выросло на 35% относительно января. При этом соискатели также активно ищут работу: +9% новых резюме за месяц.

Рынок труда Архангельской области достаточно активно набирает обороты и ищет персонал. Только за последние 30 дней местный бизнес разместил на 35% вакансий сфере «Транспорт, логистика» больше, чем в январе. В топ-5 самых востребованных профессий у местных компаний из транспортной отрасли, вошли самые разные профессии, не всегда напрямую связанные с отраслью: водители всевозможных категорий, менеджеры по логистике, менеджеры по продажам, курьеры и бухгалтеры. Также у компаний из отрасли перевозок востребованы программисты, кладовщики, упаковщики, менеджеры по закупкам, автослесари и эйчары. 

Соискатели, ищущие работу в транспортной области, оказались ещё более активными, чем работодатели и разместили\обновили в два раза больше резюме, чем существует вакансий в регионе. При этом в данной профоблости числа соискателей все еще не хватает: на одну вакансию приходится всего 2 кандидата, что является отклонением от нормы по рынку труда. Данная статистика говорит о дефиците кадров в сфере «Транспорт, логистика» в Архангельской области.

«Подобная соискательская активность за последние 30 дней немного увеличила уровень конкуренции среди представителей транспортного сектора: теперь на одну вакансию могут откликаться до 2 человек. Хотя это всё ещё ниже нормы. То есть рынок труда в данной профессиональной области остаётся соискательским, когда кандидатам не слишком сложно найти работу и нет большой напряжённости с трудоустройством»,отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО. 

Напомним, что проводимая в Архангельске реформа общественного транспорта выявила нехватку профессионалов... как минимум, людей, обладающих внутренней культурой.

Средняя предлагаемая зарплата в транспортной сфере Архангельской области сейчас достигает 67 900 рублей, что на 32% или 16 500 рублей больше, чем в прошлом году. При этом соискатели-транспортники готовы запрашивать зарплату меньше, чем предлагают компании: их запросы находятся на уровне 59 500 рублей. За год жители Архангельской области, ищущие работу в транспортном секторе, увеличили свои зарплатные ожидания почти на 7 000 рублей. 

Рейтинг высоких зарплат в транспортной и логистической сфере, Архангельская областьмарт 2023:

  1. Начальник дорожного (транспортного) участка, от 180 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/77876933 
  2. Водитель категории Е, от 120 000 руб. до вычета налогов, https://hh.ru/vacancy/72657217 
  3. Машинист бульдозера, от 130 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/76834769 
  4. Механик по ГПМ (грузоподъемных механизмов), от 130 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/77063832 
  5. Водитель С, Е, до 175 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/77009260 
  6. Третий помощник капитана, от 130 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/77334774 
  7. Капитан судна на танкер, от 200 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/77013618 
  8. Машинист судовых кранов, от 125 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/76510834 
  9. Менеджер по работе с клиентами в транспортную компанию), до 120 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/77440413 
  10. Кладовщик (автозапчасти), от 103 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/76373578 
11 март 09:18 | : Экономика

Главные новости


Надежда Сухопарова признана Честью и Достоинством поморской журналистики
Паутина любви. Стихи и закуски к 8 марта

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2023 (121)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)


Деньги


все материалы
«    Март 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20