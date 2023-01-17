Новостройка Группы Аквилон получила диплом Умного дома

Награждение состоялось в Москве, на конференция по цифровой трансформации стройотрасли «Цифровизация в девелопменте жилья, стадия «Эксплуатация». Умная новостройка» , прошедшей в рамках Российской строительной недели-2023.

Мероприятие организовали АНО «Умный многоквартирный дом», НОЗА, портал ЕРЗ.РФ и АО «Экспоцентр». В рамках конференции девелоперы, IT-специалисты, представители управляющих компаний и эксперты обсудили все аспекты умных новостроек, от инфраструктуры и интернета вещей до умных квартир и цифровизации управляющих компаний.

Напомним, что Группа Аквилон самостоятельно разработала систему умного дома inHOME, позволяющую взаимодействовать со всеми цифровыми устройствами и сервисами внутри не только квартиры, но и целого дома. Технологическое решение устанавливается во всех жилых комплексах компании. В 2023 году общее число пользователей inHOME в проектах девелопера может превысить 10 тыс. жителей. Причем изготовление основных элементов системы осуществляется в России на собственном производстве компании в Санкт-Петербурге.

Диплом, полученный ЖК «Аквилон City Towers», подтверждает, что проект соответствует требованиям для присвоения новостройке класса «С» Умного дома, и включение в Реестр умных новостроек ЕРЗ.РФ.

Строительство жилого комплекса в Архангельске на пересечении ул. Поморской и пр. Обводный канал и продажи квартир в нем начались в ноябре прошлого года. В настоящее время на стройплощадке завершено устройство котлована, монтаж первого башенного крана, заканчивается погружение основного объема свай фундамента.

Напомним, что в 2020 году, на открытом аукционе, проведенном администрацией города в рамках программы развития застроенных территорий, Группа Аквилон приобрела земельный участок площадью 1,23 гектара в районе пр. Обводный канал - ул. Поморская. Застройщик выполнил расселение трех аварийных деревянных домов - все жители получили квартиры или денежные средства. Чтобы обеспечить комплексное освоение этой территории также были выкуплены участки у частных лиц. Таким образом, на участке общей площадью порядка 1,8 га планируется построить жилой комплекс, состоящий из двух объектов. В нем предусмотрено встроено-пристроенное здание для размещения дошкольного учреждения, которое будет передано муниципалитету.

Группа Аквилон привлекла к проектированию нового жилого комплекса в районе пр. Обводный канал - ул. Поморская - ул. Володарского известное международное архитектурное бюро MLA+. Градостроительные решения предусматривают разновысотные дома, размещенные с соблюдением требований по естественному освещению в квартирах, и нормативов по инсоляции. Жилой комплекс общей площадью 31,9 тыс. кв. м будет состоять из 4-этажного и 16-этажного домов. Главные ценности концепции, которую архитекторы предложили для Архангельска, - это разнообразие, баланс между общественными и приватными территориями и соотношение с человеческим масштабом. Здания будут выполнены из схожих материалов - светло-серого и серо-коричневого кирпича, - но с применением разных архитектурных решений. В комплексе будут расположены самые разные жилые площади - от студий до больших трёхкомнатных квартир.

Одной из отличительных особенностей жилого комплекса станет двор - по оценкам авторов проекта, один из самых больших дворов в Архангельске. Благоустройство дворовой территории будет выполнено в соответствии с действующими регламентами. Необходимо отметить, что застройка Группы «Аквилон» занимает только 20% общей площади квартала.

Что касается 1-й очереди – ЖК «Аквилон City», то это разновысотный 7-12-этажный дом площадью 13 тыс. кв. м на 209 квартир в районе ул. Володарского, 67. В настоящее время на объекте завершается возведение стен 4-го этажа и ведется устройство перегородок 2-го этажа.



