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На ЖК «WEKING» в Северодвинске завершены общестроительные работы

В центре города корабелов на улице Серго Орджоникидзе Группа Аквилон завершила строительство жилого комплекса «WEKING». 

 Жилой комплекс класса «комфорт+» построен в рамках нового стандарта качества холдинга Группа Аквилон Э4, который объединил передовые разработки технической лаборатории компании. В основе концепции – четыре принципа: энергоэффективность, экологичность, эргономика и экономия. 

 - В настоящее время общестроительные работы на объекте завершены. Отдел контроля качества проводит проверку всех квартир и  функционирования инженерных систем дома, также осуществляется наладка компонентов системы inHome  - «Умный дом». Все квартиры будут переданы собственникам в срок, установленный договорами долевого участия в строительстве, - рассказал руководитель строительного департамента Группы Аквилон Сергей Малафеевский.

 Необходимо подчеркнуть, что застройщик соблюдает действующие нормативы по высотности будущего дома и по инсоляции (т.е. естественному освещению). При этом само здание занимает только треть участка – остальная территория отводится под комплексное благоустройство и останется общедоступной. На ней размещены разновозрастная детская площадкам с сертифицированным антитравматическим покрытием, зона streetworkout с уличными тренажерами, зоны отдыха с малыми архитектурными формами, безбарьерные прогулочные дорожки. Территория оборудуется современной дренажной системой по технологии «Двор без луж» и энергосберегающим наружным освещением. Будет выполнено ее комплексное озеленение. Впервые в Северодвинске Группа Аквилон предусмотрела строительство подземного паркинга, где помимо машиномест также находятся помещения кладовых.

 В нескольких минутах ходьбы от нового комплекса располагаются детсады №67 «Медвежонок» №69 «Дюймовочка», школы №6, №21, №22, филиал САФУ им. М.В. Ломоносова, техникум судостроения и машиностроения. Рядом находится городская детская клиническая больница, детская поликлиника №5, стоматологический центр «НОВОдент», многопрофильный медицинский центр «Доктор Плюс». В шаговой доступности расположены Северодвинский драматический театр, музеи, фитнесс-центры, магазины, аптеки, банки, салоны красоты, кафе и рестораны.

 В 2022 году Группа Аквилон построила в Поморье более 120 тыс. кв. м нового жилья. Это 8 новых жилых комплексов, шесть из них уже введены в эксплуатацию, на двух завершены общестроительные работы, ведется их приемка и оформление необходимых документов. В уходящем году северяне приобрели в новостройках компании порядка 1,8 тыс. квартир.

Группа Аквилон продолжает наращивать объемы строительства в Архангельской области. В 2022 году в столице Поморья и городе корабелов началось строительство 7 объектов общей площадью почти 120 тыс. кв. м. Из них три – это новые очереди уже строящихся жилых комплексов и 4 новых объекта. Всего для приобретения северянам предложено более 1850 квартир разнообразных планировок в современных домах, расположенных в самых востребованных локациях. 

 Общий объем инвестиций Группы Аквилон в Поморье превышает 12 млрд рублей. По итогам 2022 года Группа Аквилон вновь удостоена одной из главных общественных наград в сфере жилищного строительства – Золотого знака «Надежный застройщик России». 

 В 2023 году на шести участках общей площадью 8,4 га планируется начать строительство 6 новых жилых комплексов площадью 120 тыс. кв. м. Кроме того, в рамках программ комплексного развития территорий и приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области рассматривается возможность приобретения еще пяти участков общей площадью 13,7 га для перспективного строительства более 160 тыс. кв. м нового современного жилья.

* Застройщик ООО СЗ "Аквилон Недвижимость". Многоквартирный жилой дом по ул. Орджоникидзе в г. Северодвинске. Кадастровый номер земельного участка: 29:28:103090:81. Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф


16 январь 09:24 | : Экономика

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