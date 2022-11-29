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Группа Аквилон обещает собственникам передачу квартир в установленные сроки

Группа Аквилон готовит к передаче дольщикам квартиры в нескольких жилых комплексах, построенных в Архангельске и Северодвинске.

Так с 1 февраля начнется приемка-передача квартир в ЖК «Морепарк-1» в городе корабелов. Также в столице Поморья с этого дня ключи будут получать собственники квартир в 1-м корпусе ЖК «Аквилон REKA», а с 15 февраля – во 2-м корпусе. Весной запланирована передача квартир в ЖК «WeKing» в Северодвинске и ЖК «River PARK» в Архангельске. А в ЖК «ART.line» приемка квартир собственниками практически завершена.

Группа Аквилон постоянно совершенствует механизмы контроля качества выполнения работ и организацию устранения выявленных скрытых дефектов. Для этого в компании созданы специальные подразделения. В настоящее время отдел контроля качества проводит итоговую проверку всех квартир, а также инженерных систем, мест общего пользования, для того, чтобы еще до приемки выявить и устранить возможные замечания.

- Наши специалисты свяжутся с дольщиками и предложат им удобное для приемки квартиры время. Ничего сложного в этой процедуре нет, собственникам ничего не мешает самостоятельно принимать квартиры. Если при приемке возникают вопросы, то мы на них даем подробные разъяснения, а замечания стараемся устранить в кратчайший срок, - подчеркнул рассказал руководитель отдела контроля качества Группы Аквилон Сергей Стародубцев.

Напомним, что Федеральный закон №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве» определяет, что между застройщиком и дольщиком заключается договор. Застройщик в предусмотренный договором срок обязуется построить дом и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать квартиры дольщикам, которые должны их принять. Передача и принятие квартиры, как объекта долевого строительства, осуществляются в срок указанный в договоре по подписываемому сторонами передаточному акту или иному документу.

По действующему законодательству застройщик даёт гарантию на конструктив здания и инженерные сети на пять лет и три года соответственно. 

Напомним, что в 2022 году Группа Аквилон построила в Поморье более 120 тыс. кв. м нового жилья. Это 8 новых жилых комплексов. В уходящем году северяне приобрели в новостройках компании порядка 1,8 тыс. квартир. Группа Аквилон продолжает наращивать объемы строительства в Архангельской области. В 2022 году в столице Поморья и городе корабелов началось строительство 7 объектов общей площадью почти 120 тыс. кв. м. Из них три – это новые очереди уже строящихся жилых комплексов и 4 новых объекта. Всего для приобретения северянам предложено более 1850 квартир разнообразных планировок в современных домах, расположенных в самых востребованных локациях.  Общий объем инвестиций Группы Аквилон в Поморье превышает 12 млрд рублей. По итогам 2022 года Группа Аквилон вновь удостоена одной из главных общественных наград в сфере жилищного строительства – Золотого знака «Надежный застройщик России» и подтвердила статус системообразующего предприятия РФ.  В 2023 году на шести участках общей площадью 8,4 га планируется начать строительство 6 новых жилых комплексов площадью 120 тыс. кв. м. Кроме того, в рамках программ комплексного развития территорий и приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области рассматривается возможность приобретения еще пяти участков общей площадью 13,7 га для перспективного строительства более 160 тыс. кв. м нового современного жилья.


20 январь 10:10 | : Экономика

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