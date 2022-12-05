Объекты Группы Аквилон награждены престижной премией

Определены победители и призеры самой масштабной в России премии жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК-2023.

Возводимые Группой Аквилон в Поморье жилые комплексы отмечены наградами премии ТОП ЖК-2023 в следующих номинациях:

ЖК «Морепарк» в Северодвинск занял 1-е место в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Архангельской области, доступное жилье» и 3-е место в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Архангельской области».

ЖК «О`Берег» и ЖК «Аквилон Reka» в Архангельске заняли вторые места в номинациях «Лучший жилой комплекс-новостройка в Архангельской области» и «Лучший жилой комплекс-новостройка в Архангельской области, доступное жилье» соответственно.

Получение премии ТОП ЖК является авторитетным признанием высоких потребительских качеств жилых комплексов, возводимых Группой Аквилон.

Конкурс ТОП ЖК проходит четвертый год подряд. На нем определяются лучшие жилые комплексы в России, а также в каждом из регионов, где развито многоквартирное строительство. В этом году в конкурсе участвовали 1 513 номинантов. В оценке жилых комплексов-новостроек участвует более 400 независимых экспертов, рекомендованных некоммерческими объединениями строителей, проектировщиков, застройщиков. Также в состав конкурсной комиссии входят руководители ключевых общероссийских некоммерческих объединений в строительной сфере, научных организаций. В работе комиссии участвуют представители 56 регионов, большинство из которых являются министрами или заместителями министра строительства соответствующего региона. Оценка каждого жилого комплекса проводится по 133 параметрам. Большинство из них заимствованы из Стандарта комплексного развития территорий, разработанного Минстроем России и корпорацией ДОМ.РФ.

Напомним, что в прошлом году Группа Аквилон построила в Поморье более 120 тыс. кв. м нового жилья. Это 8 новых жилых комплексов. Северяне приобрели в новостройках компании порядка 1,8 тыс. квартир. Группа Аквилон продолжает наращивать объемы строительства в Архангельской области. В 2022 году в столице Поморья и городе корабелов началось строительство 7 объектов общей площадью почти 120 тыс. кв. м. Из них три – это новые очереди уже строящихся жилых комплексов и 4 новых объекта. Всего для приобретения северянам предложено более 1850 квартир разнообразных планировок в современных домах, расположенных в самых востребованных локациях.

В 2023 году на шести участках общей площадью 8,4 га планируется начать строительство 6 новых жилых комплексов площадью 120 тыс. кв. м. Кроме того, в рамках программ комплексного развития территорий и приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области рассматривается возможность приобретения еще пяти участков общей площадью 13,7 га для перспективного строительства более 160 тыс. кв. м нового современного жилья.



