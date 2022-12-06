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В Архангельской области растет спрос на мужские профессии

 Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала, как изменилось количество вакансий в Архангельской области по сравнению с прошлым месяцем. Выяснилось, что наиболее заметно спрос на персонал вырос в тех сферах, где заняты преимущественно мужчины. 

Количество вакансий в Архангельской области за последние 30 дней сократилось на 1,5% по сравнению с осенними показателями. Между тем за последнюю неделю у работодателей растёт спрос на ряд работников (+1,5% новых вакансий в середине декабря к началу месяца). Это в целом характерно для рынка труда в конце года, когда компании постепенно «уходят на каникулы» и немного снижают спрос на новых сотрудников.   

Если сравнивать с прошлогодними зимними показателями, видно, что наиболее заметно количество вакансий в Архангельской области выросло в профессиональной сфере «Строительство и недвижимость», (+19,6% новых вакансий по сравнению с годом ранее), где обычно основную часть персонала составляют мужчины. 

В сравнении месяц к месяцу неплохой прирост по числу вакансий показали ИТ-сфера (+7,5%), автобизнес (+7,7%), сфера безопасности (+14%), юридическая сфера (+2,6%), сфера инсталляция и сервиса (+3,7%), а также сфера «Рабочий персонал» (+0,2%).

Ситуацию комментирует Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности:

- Чтобы проследить влияние событий 2022 года на рынок труда, стоит сравнить цифры по вакансиям в разные месяцы текущего года с январскими показателями. Сокращение числа предложений работы после 24 февраля закончилось в мае. Начиная с июня, наблюдался постепенный подъём активности работодателей. Нынешний подъём во многом можно объяснить тем, что компаниям нужно оперативно заменить мобилизованных или покинувших страну сотрудников. В сентябре мы прогнозировали, что количество предложений о работе существенно сократится, возможно, не столь критично, как после 24 февраля, но всё же. Но рынок труда отреагировал удивительным образом: мы увидели лишь небольшое снижение. Трактовать всё происходящее сейчас довольно сложно: никто из нас не переживал подобное, поэтому любые прогнозы весьма условны. Но в целом кажется, что каждое новое потрясение делает рынок труда сильнее. Он подстраивается под новые «шоки», реагируя на них всё более сглажено. Я допускаю: ухудшение экономической ситуации негативно отразится на рынке труда. Однако пока страшные сценарии в экономике не реализовались, и основная масса бизнесов перестраивается на новые рельсы, учится жить в новой реальности. 

14 декабрь 10:43 | : Экономика

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