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Власти Поморья оценили ход реконструкции участка системы водоотведения в Архангельске

Решение о замене устаревших участков центрального канализационного коллектора на современный пластиковый трубопровод было принято в середине января. Сегодня здесь побывали зампредседателя правительства Архангельской области Дмитрий Рожин и министр ТЭК и ЖКХ региона Дмитрий Поташев.

 Перед началом замены участков на месте запустили современную мощную перекачивающую установку, которая обеспечивает работоспособность системы канализации всего города.

В настоящее время специалисты ООО «РВК-Архангельск» приступили к демонтажу поврежденного участка, сборке и укладке полиэтиленовых труб диаметром 1200 мм. В рамках масштабной реконструкции объекта здесь полностью восстановят и две приемные камеры.

 – Все работы идут по графику в круглосуточном режиме, на объекте задействована спецтехника, работают аварийно-ремонтные бригады. По информации предприятия, завершить замену коллектора планируется уже на этой неделе, – сообщил по итогам инспектирования объекта Дмитрий Рожин.

 Как отметил Дмитрий Поташев, реконструкцию объекта министерство держит на постоянном контроле.

 – Реализация всех запланированных мероприятий позволит значительно повысить надежность работы всей городской системы водоотведения, – сказал министр.


01 февраль 08:00 | : Экономика

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