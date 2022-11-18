Власти Поморья оценили ход реконструкции участка системы водоотведения в Архангельске

Решение о замене устаревших участков центрального канализационного коллектора на современный пластиковый трубопровод было принято в середине января. Сегодня здесь побывали зампредседателя правительства Архангельской области Дмитрий Рожин и министр ТЭК и ЖКХ региона Дмитрий Поташев.



Перед началом замены участков на месте запустили современную мощную перекачивающую установку, которая обеспечивает работоспособность системы канализации всего города.

В настоящее время специалисты ООО «РВК-Архангельск» приступили к демонтажу поврежденного участка, сборке и укладке полиэтиленовых труб диаметром 1200 мм. В рамках масштабной реконструкции объекта здесь полностью восстановят и две приемные камеры.



– Все работы идут по графику в круглосуточном режиме, на объекте задействована спецтехника, работают аварийно-ремонтные бригады. По информации предприятия, завершить замену коллектора планируется уже на этой неделе, – сообщил по итогам инспектирования объекта Дмитрий Рожин.



Как отметил Дмитрий Поташев, реконструкцию объекта министерство держит на постоянном контроле.



– Реализация всех запланированных мероприятий позволит значительно повысить надежность работы всей городской системы водоотведения, – сказал министр.



