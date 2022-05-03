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«РВК-Архангельск» модернизировал канализационный коллектор под рекой Долгая Щель

«РВК-Архангельск» завершает начатые в июле масштабные работы по реконструкции канализационного коллектора в Маймаксанском округе. За долгое время эксплуатации старый трубопровод через реку Долгая Щель пришёл в негодность, поэтому было принято решение провести модернизацию проблемного участка.

«Мы выбрали оптимальное решение - проложить под рекой Долгая Щель дюкерный переход из полиэтиленовых труб, гарантированный срок службы которых составляет 50 лет. После проведения конкурсных процедур специализированная профильная организация приступила к работе. В настоящее время на шестиметровой глубине две нитки нового трубопровода диаметром 250 мм протяженностью 300 метров уже смонтированы и запущены в работу. Одна ветка - основная и уже перекачивает стоки из микрорайона Экономия на Центральные очистные сооружения канализации, вторая будет находится в резерве на случай проведения ремонтных работ на главной трубе», — рассказал директор по капитальному строительству «РВК-Архангельск» Александр Бараев.

Что касается отслужившего свой срок участка старого трубопровода, который нависает над рекой Долгая Щель, то он уже выведен из эксплуатации и скоро будет демонтирован.

«В начале августа мы приступили к демонтажу старого трубопровода и снятию его с опор. Распиливаем металлическую трубу участками, применяя газопламенную резку. До первого сентября ржавый трубопровод навсегда уйдет в историю и больше не будет портить городской ландшафт», — отметил представитель подрядной организации Геннадий Плотников.

10 август 15:40 | : Экономика

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