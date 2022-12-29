РВК-Архангельск: Уникальные восстановительные работы на ЦНКС идут по графику

Сегодня в Архангельске ведутся крупные ремонтно-восстановительные работы на Центральной канализационно-насосной станции (ЦНКС), которая принимает сточные воды со всего города. По масштабам затраченных сил, средств и техники эти работы можно назвать уникальными.



«Был выявлен дефект самотечного железобетонного коллектора, который мы приняли решение заменить на современный пластиковый трубопровод, гарантия которого составляет минимум 50 лет. Для этого мы привлекли мощную спецтехнику группы компаний «Росводоканал», в том числе из других городов, которая сегодня уже работает в столице Поморья», – рассказал генеральный директор «РВК-Архангельск» Андрей Поташев.



На подготовку к замене трубы диаметром 1200 мм ушла вся прошлая неделя. Подрядная организация завезла на объект технику, необходимые трубы и приступила к работе, которая сегодня продолжается круглые сутки. Одна бригада сменяет другую. Все силы брошены для того, чтобы ключевой объект городской коммунальной инфраструктуры был обновлен и введен в эксплуатацию как можно быстрее.



«Центральная канализационная станция обеспечивает функциональность всей городской системы водоотведения, перекачивая сточные воды на очистные сооружения в Северном округе. Поэтому обновление этого важного технического комплекса находится на ежедневном контроле руководства города. Все технические решения согласованы и сегодня применяются в работе, подрядчик работает в графике, поэтому мы уверены, что замена важного участка коллектора будет закончена точно в срок», – отметил заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Владислав Шевцов.



