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Группа "Илим" приобретает половину солидной швейцарской компании

Американская компания International Paper договорилась о продаже 50% швейцарской Ilim SA, которая владеет крупнейшим производителем целлюлозно-бумажной продукции в России «Илим», говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте International Paper.

  Сумма сделки составит $484 млн, но ее должны одобрить российские власти. Стоимость всей компании оценена примерно в $3,5 млрд, исходя из мультипликатора 3,1 к EBITDA по итогам 2022 года (по предварительным неаудированным данным, этот показатель составил $1,11 млрд), в цене также учтен чистый долг в размере $2,45 млрд, говорится в сообщении.

Покупателями станут российские партнеры International Paper по этому совместному предприятию — остальные 50% Ilim SA принадлежат председателю совета директоров группы «Илим» Захару Смушкину и братьям Борису и Михаилу Зингаревичам. «Мы довольны результатами совместной деятельности и хотели бы сохранить наше эффективное партнерство. Но в известных обстоятельствах наши партнеры приняли свое решение», — заявил Захар Смушкин. Он подтвердил достигнутые договоренности о приобретении доли американцев в СП.

Напомним, что International Paper приобрела 50% Ilim Holding в 2007 году за $650 млн. Тогда она стала крупнейшим иностранным инвестором в российской лесной промышленности. «Илиму» принадлежат целлюлозно-бумажные комбинаты в Архангельской и Иркутской областях (филиалы в Коряжме, Братске и Усть-Илимске), два гофрозавода в Ленинградской и Московской областях, а также институт «Сибгипробум» в Иркутске. «В прошлом году нашему совместному предприятию исполнилось 15 лет. Это один из самых успешных примеров реализации совместных проектов в лесопромышленном комплексе. За это время объем производства увеличился в два раза, а общая стоимость компании выросла почти в три раза», — сказал Захар Смушкин.

О возможности продажи доли в «Илиме» International Paper объявила в марте 2022 года, после начала спецоперации России на Украине и введения международных санкций.

В России International Paper до 2021 года также принадлежал Светогорский ЦБК (производитель бумаги SvetoCopy) в Ленинградской области. Затем он был передан под управление Sylvamo Corporation, созданной International Paper для ведения глобального бизнеса по производству бумаги. В октябре 2022 года Sylvamo Corporation продала Светогорский ЦБК его местному менеджменту за $420 млн.

(на фото: Захар Смушкин)

26 январь 14:29 | : Экономика

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