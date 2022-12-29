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На строительстве ЖК «Аквилон NEO» в Северодвинске ведется устройство ростверка

В городе корабелов на пр. Победы (в районе пересечения с пр. Труда), на участке в 2,47 га Группа Аквилон строит новый технологичный смарт-квартал класса «комфорт +» «Аквилон NEO» площадью порядка 30 тыс. кв. м. 

 В настоящее время на стройплощадке полностью выполнено погружение свай на 1-й очереди комплекса, на 25% осуществлено устройство ростверка. На 2-м этапе строительства и на 80% выполнено устройство котлована.

 Жилой комплекс «Аквилон NEO» возводится по концепции Э4, разработанной Группой Аквилон и включающей четыре компонента: эргономика, энергоэффективность класса А+ (очень высокая), экологичность и экономия. Применяется монолитно-кирпичная технология строительства, с увеличенным слоем утеплителя цоколя и кровли, что минимизирует теплопотери и обеспечивает существенную экономию коммунальных платежей. В здании устанавливаются передовые инженерные системы: автоматизированный тепловой пункт с датчиками температуры, коллекторная бесстояковая разводка системы отопления с поквартирным учетом потребления теплоэнергии, энергоэффективные современные лифты.

 Три корпуса нового жилого комплекса спроектированы с современными фасадами в лаконичном стиле с использованием светлых и ярких деталей. В 1-й очереди ЖК «АквилонNEO» будет 294 квартиры с разнообразными планировочными решениями от студий до евро-четырехкомнатных, площадью от 21 кв. м до 74 кв. м. Высота потолков в квартирах будет не менее 2,7 метров, а на верхнем этаже благодаря концепции TOP FLAT составит 3 метра. Все квартиры сдаются в отделке White Box, либо по выбору клиента в чистовой отделке от застройщика в одном из трёх цветовых вариантов. 

 ЖК «Аквилон NEO» оснащается набором «умных» систем «inHOME», который предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей компанией и возможностям контроля за квартирой через мобильное приложение и системой «Smart key» с бесключевым доступом в парадные и во двор, а также видеонаблюдением.

 Комплексное благоустройство на закрытой дворовой территории выполняется по концепции «Двор без машин» и предусматривает максимальное озеленение, установку детских и спортивных площадок с антитравматическим покрытием и обустройство зон отдыха, и большая общедоступная наземная автостоянка.

 Рядом с новым жилым комплексом расположены необходимые объекты социальной и бытовой инфраструктуры: детские сады «Лесная сказка» и «Веселые нотки», школа № 28, спортивный клуб «ФАЙТЕР», бокс-клуб «Арена», фитнес-клуб «Palestra», а также торговый центр «Май», супермаркет «МАКСИ», продуктовые магазины, аптеки, салоны красоты.

 Напомним, что в сентябре прошлого года на заседании региональной Комиссии по инвестиционной политике и развитию конкуренции три инвестиционных проекта Группы Аквилон в Архангельске и Северодвинске получили статус масштабных, в том числе и новый жилой комплекс на пр. Победы. В соответствии с областным законом «О государственной политике в сфере инвестиционной деятельности», в рамках этого проекта собственность региона Группой Аквилон будет передано порядка 59 квартир. 

 В 2022 году Группа Аквилон построила в Поморье более 120 тыс. кв. м нового жилья. Это 8 новых жилых комплексов. В уходящем году северяне приобрели в новостройках компании порядка 1,8 тыс. квартир. Группа Аквилон продолжает наращивать объемы строительства в Архангельской области. В 2022 году в столице Поморья и городе корабелов началось строительство 7 объектов общей площадью почти 120 тыс. кв. м. Из них три – это новые очереди уже строящихся жилых комплексов и 4 новых объекта. Всего для приобретения северянам предложено более 1850 квартир разнообразных планировок в современных домах, расположенных в самых востребованных локациях.  Общий объем инвестиций Группы Аквилон в Поморье превышает 12 млрд рублей. По итогам 2022 года Группа Аквилон вновь удостоена одной из главных общественных наград в сфере жилищного строительства – Золотого знака «Надежный застройщик России» и подтвердила статус системообразующего предприятия РФ.  В 2023 году на шести участках общей площадью 8,4 га планируется начать строительство 6 новых жилых комплексов площадью 120 тыс. кв. м. Кроме того, в рамках программ комплексного развития территорий и приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области рассматривается возможность приобретения еще пяти участков общей площадью 13,7 га для перспективного строительства более 160 тыс. кв. м нового современного жилья.


26 январь 10:30 | : Экономика

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