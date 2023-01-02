Производительность компании "УЛК" должна повысить новая часовня

Часовню в честь святителя Николая Чудотворца освятили на территории группы компаний «УЛК» в Вельском районе. Чин совершил клирик Котласской епархии протоиерей Стефан Яремчук.
Отметим, что группа компаний «УЛК» играет огромную роль в развитии Архангельской области. В объединение входят предприятия, занимающиеся заготовкой, глубокой переработкой древесины, утилизацией отходов лесопиления и лесовосстановлением. Деятельность предприятий образует замкнутый цикл лесопользования. Общая численность работников группы составляет более пяти тысяч человек.
Напомним, что глава «УЛК» Владимир Буторин считает целью своей работы улучшение жизни северян. «У меня принцип: половину заработанных денег отдавать людям. Я здесь живу и не собираюсь уезжать за границу. У меня нет счетов в швейцарских банках. Я зарабатываю деньги для себя и для людей. Мне хочется изменить ситуацию к лучшему, чтобы жители Архангельской области жили достойно», — сказал Владимир Федорович во время презентации одного из новых лесоперерабатывающих предприятий.
(по материалам Архангельской епархии)