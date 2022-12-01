ЭкоИнтегратор внедряет новую систему оборота ТКО в Коношском районе

Сегодня состоялась рабочая встреча генерального директора ЭкоИнтегратора и и.о. главы Коношского района.
Валерий Шушков и Сергей Едемский обсудили результаты перехода на новую систему обращения с отходами в Коношском районе: там установлено 520 пластиковых контейнеров вместо металлических баков и запущено в работу 2 новых мусоровоза с задней системой загрузки. Таким образом, реализован очередной этап формирования современной системы обращения с отходами в Архангельской области.
Перемены не только несут в себе положительные стороны, но и вскрывают некоторые проблемы – например, в Коноше не оборудованы контейнерные площадки, что может затруднить вывоз мусора, особенно в зимний период из-за большого количества снега.
Валерий Шушков и Сергей Едемский сошлись во мнении, что улучшать систему обращения с отходами необходимо по всем направлениям, в том числе – создавать подходящую и отвечающую всем требованиям инфраструктуру. Оборудование и содержание контейнерных площадок находится в ведении администрации муниципального образования, и эта работа планомерно будет проводиться муниципалитетом в ближайшее время.