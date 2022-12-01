ЭкоИнтегратор подвел итоги работы в 2022 году

На прошлой неделе под председательством Общероссийского общественного движения «Народный» фронт «За Россию» обсудили итоги реализации национального проекта «Экология» по трем федеральным проектам: «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Чистая страна» и «Сохранение лесов» в 2022 году.
На встрече присутствовали представители управления Роспотребнадзора по Архангельской области, министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, прокуратуры Архангельской области, регионального штаба Общероссийского народного фронта и ЭкоИнтегратора.
О комплексной системе обращения с отходами рассказал генеральный директор ЭкоИнтегратора Валерий Шушков. Он отметил, что в 2022 году на территории 4 муниципальных образований Архангельской области было установлено 830 пластиковых евроконтейнеров, что является результатом реализации стратегии перехода на новую систему обращения с отходами. К установке в конце 2022/начале 2023 запланировано еще около двух тысяч контейнеров в 4 муниципальных образованиях. Также перевозчики регионального оператора планово обновляют технику: в 2022 году было запущено 13 единиц техники, а в ближайшее время на работу выйдут еще несколько десятков новых мусоровозов.
Результатом реализации очередного этапа перехода на новую систему обращения с отходами является Няндома: в ноябре 2022 года ЭкоИнтегратор полностью обновил контейнерный парк города – вместо принадлежащих администрации старых металлических баков, пришедших в негодность, региональный оператор обеспечил город 550 новыми пластиковыми контейнерами. Для качественной работы по вывозу мусора в Няндоме работают новые малошумные мусоровозы с задней системой загрузки – более эффективные, исключающие разлетание отходов при погрузке.
Также в этом году региональный оператор выявил 23 несанкционированные свалки, 17 из которых уже ликвидированы. Всего за 3 года работы при содействии или непосредственном участии регионального оператора в Архангельской области ликвидировано 193 несанкционированные свалки с ТКО.
Валерий Шушков рассказал и об итогах работы Архангельского мусоросортировочного комплекса – с января по ноябрь более 10 тысяч тонн отходов было отправлено на обработку, 20% из которых передано на утилизацию в Санкт-Петербург, Сыктывкар, Киров и Котлас.
На совещании также было озвучено, что в мае этого года ЭкоИнтегратор при содействии министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области совершил первый в России вывоз мусора из поселка Малошуйка в Онежском районе железнодорожным транспортом – 29 тонн отходов отправились на захоронение на легитимный полигон.
В завершение встречи участники озвучили, что 2023 год – это важный период для реализации планов по достижению показателей национального проекта «Экология» в Архангельской области. Необходимо усилить всю работу несмотря на то, что часть федеральных проектов нацпроекта «Экология» была продлена до 2030 года.