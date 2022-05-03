Тимур Турлов: Держать высокую базовую ставку – роскошь

Один из богатейших бизнесменов Казахстана высказал свое мнение о ситуации на мировом и казахстанском рынках.
CEO Freedom Holding Corp. Тимур Турлов, занявший седьмое место в списке «50 богатейших бизнесменов Казахстан-2022», побывал в гостях издателя Forbes Kazakhstan Арманжана Байтасова. Он высказал свое мнение о текущей ситуации на рынке.
По мнению Турлова, сейчас в России наблюдается избыток долларов. За счет огромного количества поставок сырья в другие страны, РФ получает колоссальную валютную выручку. Но тратить доллары практически не на что, поэтому валютные счета оказываются фактически замороженными. Такое положение улучшило стало поводом для роста и укрепления российского рубля.
Вторым важным моментом, который был затронут в интервью, стало состояние базовой ставки. Турлов заметил, что в феврале-марте сильно ослаб тенге, что произошло на фоне массовой скупки долларов. Так случается постоянно, народ полагает, что европейская валюта поможет пережить дефолт и другие государственные проблемы экономики. В России с ослаблением рубля удалось справиться благодаря поступлению большого количества долларов на счетах, примерно такая же ситуация произошла в Казахстане. Сейчас происходит укрепление тенге за счет экспорта сырья, которое на рынке стоит очень дорого. Способствует этому и увеличение базовой ставки.
Повышение базовой ставки – мера вынужденная, которая с одной стороны укрепила местную валюту, а с другой стороны привела к уменьшению кредитования. Бизнесмен отметил, у крупных розничных банков снизился темп кредитования, что произошло на фоне ужесточения требований к заемщикам и повышения процентной ставки. Сейчас ставки ниже 17% нет, люди менее активно стали покупать товары.
Турлов указал, что Казахстан находится на втором месте по величине базовой ставки. И это учитывая, что страна очень богатая. Увеличение ставки привело к тому, что Казахстан стал развиваться медленнее, чем это было до текущей экономической проблемы: «У нас экономика не сваливается в рецессию даже несмотря на то, что у нас, например, доля кредитов к ВВП сократилась в два раза с 2015 года. И при этом экономика все равно демонстрирует рост. Мы увеличили базовую ставку почти в два раза (с 9% до 14% - F) и при этом все равно показываем экономический рост.