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Тимур Турлов: Держать высокую базовую ставку – роскошь

Один из богатейших бизнесменов Казахстана высказал свое мнение о ситуации на мировом и казахстанском рынках.

CEO Freedom Holding Corp. Тимур Турлов, занявший седьмое место в списке «50 богатейших бизнесменов Казахстан-2022», побывал в гостях издателя Forbes Kazakhstan Арманжана Байтасова. Он высказал свое мнение о текущей ситуации на рынке.

О состоянии рубля

По мнению Турлова, сейчас в России наблюдается избыток долларов. За счет огромного количества поставок сырья в другие страны, РФ получает колоссальную валютную выручку. Но тратить доллары практически не на что, поэтому валютные счета оказываются фактически замороженными. Такое положение улучшило стало поводом для роста и укрепления российского рубля.

О базовой ставке

Вторым важным моментом, который был затронут в интервью, стало состояние базовой ставки. Турлов заметил, что в феврале-марте сильно ослаб тенге, что произошло на фоне массовой скупки долларов. Так случается постоянно, народ полагает, что европейская валюта поможет пережить дефолт и другие государственные проблемы экономики. В России с ослаблением рубля удалось справиться благодаря поступлению большого количества долларов на счетах, примерно такая же ситуация произошла в Казахстане. Сейчас происходит укрепление тенге за счет экспорта сырья, которое на рынке стоит очень дорого. Способствует этому и увеличение базовой ставки.

Повышение базовой ставки – мера вынужденная, которая с одной стороны укрепила местную валюту, а с другой стороны привела к уменьшению кредитования. Бизнесмен отметил, у крупных розничных банков снизился темп кредитования, что произошло на фоне ужесточения требований к заемщикам и повышения процентной ставки. Сейчас ставки ниже 17% нет, люди менее активно стали покупать товары.

Турлов указал, что Казахстан находится на втором месте по величине базовой ставки. И это учитывая, что страна очень богатая. Увеличение ставки привело к тому, что Казахстан стал развиваться медленнее, чем это было до текущей экономической проблемы: «У нас экономика не сваливается в рецессию даже несмотря на то, что у нас, например, доля кредитов к ВВП сократилась в два раза с 2015 года. И при этом экономика все равно демонстрирует рост. Мы увеличили базовую ставку почти в два раза (с 9% до 14% - F) и при этом все равно показываем экономический рост. 

10 август 11:59 | : Экономика / Разное

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