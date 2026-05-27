Поморье, где куется "броня" для бойцов СВО

Наши парни неизменно идут вперёд, а значит, потребность в маскировочных сетях не уменьшается. Десятки заявок от бойцов поступают со всех направлений.

Как всегда на призыв о помощи откликнулись надёжные друзья и партнёры Народного фронта: коллектив Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и НАО.

Совместными усилиями было закуплено свыше пятисот квадратных метров спанбонда - специальной ткани, идеально подходящей для плетения маскировочных сетей.

Сейчас весь объём материала уже передан рукодельницам волонтерского движения "ZaМир Архангельск", чьи умелые руки плетут жизненно важную для бойцов невидимую броню.



