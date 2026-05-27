Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Поморье, где куется "броня" для бойцов СВО

 

Наши парни неизменно идут вперёд, а значит, потребность в маскировочных сетях не уменьшается. Десятки заявок от бойцов поступают со всех направлений.

 Как всегда на призыв о помощи откликнулись надёжные друзья и партнёры Народного фронта: коллектив Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и НАО.

 Совместными усилиями было закуплено свыше пятисот квадратных метров спанбонда - специальной ткани, идеально подходящей для плетения маскировочных сетей. 

Сейчас весь объём материала уже передан рукодельницам волонтерского движения "ZaМир Архангельск", чьи умелые руки плетут жизненно важную для бойцов невидимую броню.


 

05 август 15:02 | : Будни

Главные новости


Дойти и не споткнуться. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Приезд тёщи на блины. Архангельская быль

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2026 (62)
Июль 2026 (370)
Июнь 2026 (412)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)



Деньги


все материалы
«    Август 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20