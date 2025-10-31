Вверх
Надежный щит для воинов из Поморья

Патриотизм – мощнейший фактор, объединяющий сердца и регионы. В этом в очередной раз убедились представители Народного фронта в Архангельской области.

Санкт-Петербургская трикотажная фабрика совершила колоссальный жест, передав нашему региональному отделению сразу пять тонн спанбонда – критически важного материала для бойцов на передовой.

Чтобы бесценный груз в кратчайшие сроки прибыл на Север, член регионального штаба Народного фронта Максим Архипов взял всю логистику на себя: выделил автомобиль с водителем и оплатил весь путь из города на Неве прямиком в Северодвинск.

А здесь, в городе корабелов, тяжёлую экипировку уже ждут наши невероятные мастерицы. Они, словно пчёлки, умело и ловко превратят эти тонны ткани в сотни метров маскировочных сетей, которые станут надёжным щитом для воинов Поморья.



05 февраль 08:37 | : Политика

