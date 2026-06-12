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Приставы Поморья передали на СВО материал для маскировочных сетей

Надёжные и проверенные партнёры Народного фронта – коллектив федеральной службы судебных приставов Архангельской области и НАО – не только помогли приобрести 950 метров спанбонда для плетения маскировочных сетей, но и организовали доставку четырёх тяжёлых и объемных рулонов ткани.

 Этот материал всегда крайне востребован у мастериц народных полков, и в этот раз служители закона помогли нам отработать очередную заявку волонтёров.

 В самое ближайшее время мы передадим спанбонд в надёжные руки, день за днём плетущие защиту для ребят на передовой.

 Напомним, что судебные приставы регулярно помогают фронту не только приобретенным оборудованием и собранными денежными средствами, но и подключаются к погрузке во время гуманитарных выездов.

 Чётко отлаженная работа коллектива УФССП по Архангельской области и НАО – яркий пример того, как в тылу создается надёжный фундамент для нашей Победы.

 


22 июль 13:26 | : Будни

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