Сотни метров плетеной защиты ушли из Архангельска в зону СВО



Эти цифры впечатляют: более пятисот квадратных метров спанбонда – ткани для плетения маскировочных сетей – уже переданы нашим северным мастерицам!



На просьбу Народного фронта по традиции откликнулись давние друзья и партнеры — коллектив Управления федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и НАО.



Служители закона не просто собрали личные средства на покупку ткани, но и сами доставили тяжелые рулоны прямо в цеха народных полков.



Теперь 544 "квадрата" добра — в надежных руках наших умелиц. Совсем скоро этот материал превратится в маскировочные сети, которые станут невидимой броней для наших парней на передовой. Каждая ячейка, вплетенная руками северян — это спасенная жизнь.



Архангельск — город, где тыл стоит стеной.