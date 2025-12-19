Вверх
Сотни метров плетеной защиты ушли из Архангельска в зону СВО


Эти цифры впечатляют: более пятисот квадратных метров спанбонда – ткани для плетения маскировочных сетей – уже переданы нашим северным мастерицам!

На просьбу Народного фронта по традиции откликнулись давние друзья и партнеры — коллектив Управления федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и НАО.

Служители закона не просто собрали личные средства на покупку ткани, но и сами доставили тяжелые рулоны прямо в цеха народных полков.

Теперь 544 "квадрата" добра — в надежных руках наших умелиц. Совсем скоро этот материал превратится в маскировочные сети, которые станут невидимой броней для наших парней на передовой. Каждая ячейка, вплетенная руками северян — это спасенная жизнь.

Архангельск — город, где тыл стоит стеной.  

14 январь 13:00 | : Политика

Как царь Петр архангельскую казну использовал. Из прошлого Поморья
Не пожалеем крови своей. Депутаты АрхГорДумы за неделю

